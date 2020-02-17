Cartórios - 17/02/2020
Acham-se neste Cartório, sito à Av. Eudes Scherrer de Souza, 1350, Laranjeiras, Serra - ES, Títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: AGNES LIRIO XAVIER 15520296707 - 31.309.317/0001-38 Protocolo: 1137219 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A B DIRIJA L - 06.069.210/0001-12 Protocolo: 1137334 COMERCIAL DE CONFECCOES E SERVICOS ARIANE LTD - 01.657.111/0001-38 Protocolos: 1137316,1137317 COMERCIAL PIANISSOLA LTDA ME - 35.969.856/0001-54 Protocolos: 1137318,1137319,1137328 DELI PANNE PANIFICADORA LTDA ME - 10.586.979/0001-85 Protocolo: 1137326 DERLY COUTINHO - 498.217.337-00 Protocolo: 1137259 FABIO ENTRINGER MOREIRA - 121.742.667-17 Protocolo: 1137264 FR MODA FEMININA LTDA ME - 11.845.916/0001-69 Protocolo: 1137322 HC COMUNICA AO LTDA - 07.498.783/0001-24 Protocolo: 1137379 ISABEL CRISTINA ALMEIDA BESSA FERREIRA - 057.072.807-07 Protocolo: 1137387 JCS EMBALAGENS LTDA - 05.134.586/0001-09 Protocolo: 1137309 JOSE WELLINGTON DANTAS - 142.789.057-93 Protocolos: 1137391,1137392 L A DE MACEDO MONTAGEM DE MOVEIS ME - 13.649.978/0001-20 Protocolos: 1137312,1137313 LEK COMERCIO EXTERIOR LTDA - 10.376.261/0001-64 Protocolo: 1137306 MARCA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA ME - 13.800.473/0001-15 Protocolo: 1137333 MARIA AUXILIADORA SIMOES DIAS ME - 07.315.170/0001-04 Protocolo: 1137320 MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA - 478.713.937-15 Protocolo: 1137260 MARIA JOSE MOURA DA SILVA - 682.141.387-87 Protocolos: 1137360,1137361 MAURICIO RIBEIRO - 007.691.957-92 Protocolo: 1137377 PIZZARIA E RESTAURANTE PEPERONI LTDA ME - 01.391.784/0001-99 Protocolo: 1137330 PORTALMARES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME - 03.322.566/0001-28 Protocolo: 1137327 RS THAIS RIBEIRO MODA LTDA ME - 01.987.367/0001-03 Protocolo: 1137314 WALDERI RIBEIRO JUNIOR - 986.698.007-30 Protocolos: 1137362,1137363 WELINGTON FONSECA - 968.058.387-20 Protocolos: 1137364,1137365 WYARA TONINI - 33.757.462/0001-07 Protocolo: 1137292 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 18 de Fevereiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 14 de Fevereiro de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00
Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME 1 CNPJ: 04.815.364/0001-80
CONSTRUTORA UNION FBES LTDA 4 CNPJ: 12.656.598/0001-50
M TELES CONTABILIDADE LTDA ME 1 CNPJ: 07.452.502/0001-00
MOISES DE OLIVEIRA DA SILVA ME 1 CNPJ: 13.735.721/0001-91
RAFAEL LUCAS SILVA ME 1 CNPJ: 09.271.634/0001-53
VIEIRA COSTA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 1 CNPJ: 10.870.903/0001-87
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia terça-feira, 18 de fevereiro de 2020, notifica-as do protesto.
Serra, ES, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã