Cartórios - 17/01/2022

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JOÃO NEIVA/ES ROSILDA DEMONER DE LIMA Oficiala Rua Fortunato Afonso Tessarolo, n° 30, Triângulo, João Neiva/ES - (27)3258-1940 E D I T A L - Usucapião Extrajudicial Rosilda Demoner de Lima, Titular do Cartório do 1.º Ofício da Comarca de João Neiva – ES, por nomeação na forma da Lei, etc... FAZ SABER, a quantos este virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar que, de acordo com § 4.º do art. 216-A, da Lei n.º 6015/73, foram protocolados nesta serventia, sob o n.º 7147 por ANDRÉ LUIZ MARTINS AZEVEDO, brasileiro, solteiro, declara que não convive em união estável, estudante, portador da Carteira de Identidade n° 3.619.705- SPTC-ES e inscrito no CPF/MF sob o n° 121.058.127-24, filho de Paulo Sergio de Azevedo e de Sandra Helena Martins, residente e domiciliado na Rua João de Nardi Filho, 113, Vila Nova de Cima, João Neiva, ES, endereço eletrônico: sem informação; Compareceu ainda neste ato na qualidade de ADVOGADO do solicitante o Dr° LUIZ ALBERTO LIMA MARTINS, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade n° 10.386-OAB- ES e inscrito no CPF/MF sob o n° 856.393.977-72, filho de Arnestino Martins Palermo e de Cleide Lima Martins, residente e domiciliado na Rua Epifania Coutinho, 68, Ernesto Silva, João Neiva- ES, endereço eletrônico: sem informação, para exame de interessados, requerimento, Ata Notarial, Planta, Memorial Descritivo e demais documentos relativo ao Processo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (administrativo), de Um lote urbano com 319,17m² (trezentos e dezenove metros dezessete centímetros quadrados), perímetro de 73,74 metros, localizado na Rua João de Nardi Filho, n° 113, Vila Nova de Cima, João Neiva, ES, CEP 29.680-000, inscrição imobiliária municipal n° 01.02.014.0089.001.001 (desde 1999),com as seguintes medidas e confrontações: ao Norte com Geralda Gomes de Amorim, medindo 13,33 metros; ao Sul: com Rua João Nardi Filho, medindo 12,67 metros; a Leste com Valdeci Gallo, medindo 23,95 metros, e a Oeste com Rua João Reverte, medindo 22,15 metros , conforme levantamento topográfico assinado pelo Engenheiro Agrimensor Ricardo de Jesus Rodrigues. Consta no referido a edificação de uma casa residencial composta de dois Pavimentos, onde o primeiro pavimento contém:01 (uma) garagem, 02 (duas) varandas, 01 (uma) sala, 01 (um) hall, 2 (dois) quartos, (01) um banheiro, (01) uma suíte de casal. E no subsolo contém:01 (uma) sala, 01 (uma) cozinha, 01 (um) deposito, 01 (uma) área de serviço, 01 (um) banheiro e 01 (uma) área gourmet. Cobertura em telha cerâmica, janelas e portas de madeira e piso cerâmico, totalizando uma área construída de 172,41 m²(cento e setenta e dois metros e quarenta e um centímetros quadrados), conforme certidão detalhada n° 009.2021 emitida pela prefeitura Municipal de João Neiva, ES em 04/11/2021. Cópias do requerimento, Ata Notarial, planta da situação / localização do imóvel, memorial descritivo, certidão da matrícula, parte integrante da documentação protocolada ficam depositados nesta serventia. Cientes os interessados de que o prazo para se manifestarem é de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação. Para a concordância ou discordância expressa não sendo necessário a assistência de advogado, devendo estas serem manifestadas diretamente nesta Serventia, localizada na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, n.º 30, Centro, João Neiva – ES, no horário de 9:00 as 18:00 horas. Dado e passado nesta Comarca de João Neiva – ES, 27 de Dezembro de 2021. Rosilda Demoner de Lima (registradora)