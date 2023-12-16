Cartórios - 16/12/2023

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Srs. Alfredo Strey, nascido em 29/09/1961, portador da carteira de identidade n° 713.022-SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 765.655.217-00 e sua esposa Renilda Velten Strey, nascida em 30/04/1971, portadora da carteira de identidade n° 3.086.528-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 020.043.907-35, brasileiros, lavradores, casados sob o regime de comunhão parcial de bens e residentes e domiciliados neste município, em Alto Paraju, s/n°, zona rural, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Ordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 20 (vinte) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 44.369 do livro 1-H, de Uma área de 86.319,78 m2 (oitenta e seis mil, trezentos e dezenove metros e setenta e oito decímetros quadrados) e perímetro de 1.336,48 m. (um mil, trezentos e trinta e seis metros e quarenta e oito centímetros), limitando-se ao norte com imóvel pertencente a Joilson Hammer, ao sul com imóvel pertencente a Josemar Strey e outra, ao leste com imóvel pertencente a Martin Haese e ao oeste com imóveis pertencentes a Joilson Hammer, Alfredo Drager e Laura Potin Dubki,, conforme planta e memorial descritivo. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 14 (quatorze) de novembro de 2.023. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora

