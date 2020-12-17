Cartórios - 16/12/2020

EDITAL jornal O Cartório do 1º Oficio de Itaguaçu, por sua Oficiala Interina Marly Freitas de Aquino, pelo presente faz saber A TODOS OS INTERESSADOS que DEYSE FELHBERG PEREIRA SCHMIDT e MARIA HELENA DA SILVA MENECHINI, protocolaram nesta Serventia, sob nº 25.834, em data de 28/10/2020, o pedido de RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA de imóvel medindo 170,26M², localizado à Rua Adão Alegre, Dsitrito de Palmeira, Itaguaçu/ES, quadra E, Lote nº 25, cadastrado no Município com o n.° 02.02.005.0283.001, Registrado nesta Serventia na Matrícula nº 8.066, 2-AJ, apresentando para tal a documentação exigida pelo artigo 216-A, Incisos I a IV, da Lei 6.015/73. Pelo exposto, ficam todos os interessados no referido imóvel NOTIFICADOS do teor desta, e do prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste Edital, para apresentar ao Cartório de Registro de Imóveis de Itaguaçu, sito na Rua Bernardino Monteiro, 31, Centro, Itaguaçu/ES, qualquer tipo de manifestação acerca do referido direito pretendido, devidamente assinada e com firma reconhecida, munido de documentos, presumindo-se a anuência em caso de não manifestação no prazo legal. MARLY FREITAS DE AQUINO OFICIAL INTERINA EDITAL jornal O Cartório do 1º Oficio de Itaguaçu, por sua Oficiala Interina Marly Freitas de Aquino, pelo presente faz saber A TODOS OS INTERESSADOS que JEAN CARLOS DE OLIVEIRA e VANESSA LIMA DE OLIVEIRA, protocolaram nesta Serventia, sob nº 25.723, em data de 04/08/2020, o pedido de RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA de imóvel medindo 1.257,99m², localizado à Rua Romualdo Vieira de Carvalho, Dsitrito de Palmeira, Itaguaçu/ES, quadra A, Lote nº 12, cadastrado no Município com o n.° 02.02.001.0112.001, Registrado nesta Serventia na Matrícula nº 8.069, 2-AJ, apresentando para tal a documentação exigida pelo artigo 216-A, Incisos I a IV, da Lei 6.015/73. Pelo exposto, ficam todos os interessados no referido imóvel NOTIFICADOS do teor desta, e do prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste Edital, para apresentar ao Cartório de Registro de Imóveis de Itaguaçu, sito na Rua Bernardino Monteiro, 31, Centro, Itaguaçu/ES, qualquer tipo de manifestação acerca do referido direito pretendido, devidamente assinada e com firma reconhecida, munido de documentos, presumindo-se a anuência em caso de não manifestação no prazo legal. MARLY FREITAS DE AQUINO OFICIAL INTERINA