Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Cartórios - 16/08/2023

Quarta-feira

Publicado em 

17 ago 2023 às 11:29

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 11:29

Arquivos & Anexos

16-08- 23 - CARTÓRIOS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 190kb
Baixar

Cartório

Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarapari/ES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO RETIFICAÇÃO DE ÁREA (Artigo 213 da Lei 6.015/73) O Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarapari/ES, por seu Oficial Titular o Sr. Taine Guilherme de Moreno, faz saber a quem deste vier a tomar conhecimento que por este edital e na forma do disposto no Artigo 213, § 3º, da Lei nº 6.015/73, com as modificações que foram introduzidas pela Lei nº 10.931/04, FICA NOTIFICADA A SR.ª SILVIA DE OLIVEIRA FREITAS, CPF 680.199.207-49, com endereço na Rua Manaus, nº 12, Bairro Setiba, Guarapari/ES, proprietária do Lote 05 da Quadra 199, integrante do Loteamento denominado Recreio de Setiba, nesta Cidade de Guarapari/ES, para que na qualidade de confrontante do Lote 32 da Quadra 199, integrante do Loteamento denominado Recreio de Setiba, nesta Cidade de Guarapari/ES, possa no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sua anuência ou apresentar impugnação fundamentada, referente ao requerimento formulado por Halley Pinheiro Monteiro, relativo a retificação de área do imóvel: Lote 32 da Quadra 199, integrante do Loteamento denominado Recreio de Setiba, nesta Cidade e Comarca de Guarapari/ES, com as seguintes características: pela frente confronta-se com a Rua Cinco e mede 11,92 metros, pelo lado direito confronta-se com os lotes 01 e 02 e mede 30,00 metros, pelo lado esquerdo confronta-se com o lote 31 e mede 30,00 metros, e finalmente pelo fundo confronta-se com o lote 05 e mede 12,06 metros, perfazendo uma área total de 359,70 M2 (Trezentos e Cinquenta e Nove Metros e Setenta Decímetros Quadrados). Ficando esclarecido que presumir-se-á a anuência do (s) notificado (s) que deixar (em) de apresentar impugnação no prazo acima estabelecido. Guarapari/ES, 31 de julho de 2.023. Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Guarapari/ES. Taine Guilherme de Moreno. O Oficial.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Qual o melhor laser para sua pele? Entenda as diferenças entre as tecnologias
Imagem de destaque
Inflamação crônica: 5 alimentos que podem estar por trás das dores articulares
Imagem de destaque
Fornecimento de água é paralisado em mais de 20 bairros na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados