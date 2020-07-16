Cartórios - 16/07/20

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMARCA DE COLATINA 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Rua Adamastor Salvador, 219, Centro, Colatina/ES  Tel.:(27) 3120-7720 Gabriella Cristina de Lima Silva  Oficial Titular E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I.  LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. Gabriella Cristina de Lima Napoleão do Rêgo, Oficial do Cartório de 1º Ofício de Colatina Registro Geral de Imóveis e Anexos, nomeado na forma da Lei, etc., vêm a requerimento da COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA  SICOOB LESTE CAPIXABA (CNPJ nº. 32.430.233/0001-10), nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR a COLATINA DIESEL LTDA (CNPJ nº.27.485.135/0001-40) na pessoa do seu representante legal Sr. WILSON NITZ (CPF nº. 071.763.847-20), referente a Cédula de Crédito Bancário nº. 1118345, emitida em 02/08/2016, registrada no Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Colatina/ES, sob as matrículas nº 1.294 e 2.294 do livro 02, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário (COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA  SICOOB LESTE CAPIXABA). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito na Agência da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA  SICOOB LESTE CAPIXABA, no valor de R$ 250.136,00 (duzentos e cinquenta mil cento e trinta e seis reais), posicionados em 20.05.2020, mais os emolumentos referentes à intimação. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude dos fiduciantes não terem sido localizados no endereço indicado. Colatina  ES - 10.07.2020 Gabriella Cristina de Lima Napoleão do Rêgo - Oficial Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hs