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Cartórios - 16/06/2021

Quarta-feira

Publicado em 

16 jun 2021 às 01:00

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

16-06-21 - CARTORIOS.pdf

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Cartórios - 16/06/2021

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO WALDEMAR FALLER, registrador do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, Em virtude de não ter encontrado KHAMMANNY FERRAZ DE OLIVEIRA, nos endereços a seguir: a) Rua Anselmo modenesi, 01, itacibá, Cariacica/ES, CEP. 29.150-340, b) Rua noventa, 301, Nova Rosa da Penha, Cariacica/ES, CEP. 29.157-321, NOTIFICO a Vossa Senhoria comparecer a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 14 (catorze) de Junho de 2.021. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registrador, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcineia Regina Faller Hoffmam

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO WALDEMAR FALLER, registrador do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, Em virtude de não ter encontrado IVAN COSTA FREITAS, no endereço informado, Rua Thereza Zanoni Caser, n 283, Pontal de Camburi, Vitória – ES, CEP. 29.062-190, NOTIFICO-O a comparecer a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 14 (catorze) de Junho de 2.021. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registrador, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcineia Regina Faller Hoffmam

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO WALDEMAR FALLER, registrador do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, Em virtude de não ter encontrado FRANCO BORTOLUZI, no endereço informado, Avenida Dante Michelini, n 4881, Jardim Camburi, Vitória – ES, CEP. 29.090-07, NOTIFICO-O a comparecer a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 14 (catorze) de Junho de 2.021. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registrador, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcineia Regina Faller Hoffmam

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