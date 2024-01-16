Cartórios - 16/01/2024

Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarapari/ES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO RETIFICAÇÃO DE ÁREA (Artigo 213 da Lei 6.015/73) O Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarapari/ES, por seu Oficial Titular o Sr. Taine Guilherme de Moreno, faz saber a quem deste vier a tomar conhecimento que por este Edital e na forma do disposto no artigo 213, § 3º, da Lei nº 6.015/73, com as modificações que foram introduzidas pela Lei nº 10.931/04, FICA NOTIFICADA A SR.ª SUELY MARTINS TEIXEIRA, BRASILEIRA, PROFESSORA, CPF 027.096.547-50, E SEU MARIDO ODACI DOS SANTOS TEIXEIRA, CPF 690.776.737-68, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, COM ENDEREÇO NA AVENIDA ATLÂNTICA, N° 491, BAIRRO PRAIA DO MORRO, GUARAPARI/ES, proprietários do Lote 06 da Quadra 31, integrante do Loteamento denominado Bairro Praia do Morro, situado nesta Cidade, para que na qualidade de confrontante do Lote 35 da Quadra 31, integrante do Loteamento denominado Bairro Praia do Morro, nesta Cidade de Guarapari/ES, possa no prazo de 15 (quinze) dias manifestar sua anuência ou apresentar impugnação fundamentada referente ao Requerimento formulado por SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA, relativo a retificação do Lote 35 da Quadra 31, integrante do Loteamento denominado Bairro Praia do Morro, nesta Cidade de Guarapari/ES, confrontando-se pela frente com a Avenida Copacabana e mede 12,00 metros, pelo lado direito confronta-se com o lote 34 e mede 30,00 metros, pelo lado esquerdo confronta-se com o lote 36 e mede 30,00 metros, pelo fundo confronta-se com o lote 06 e mede 12,00 metros, perfazendo uma área total de 360,00 M2 (Trezentos e Sessenta Metros Quadrados). Ficando esclarecido que presumir-se-á a anuência do (s) notificado (s) que deixar (em) de apresentar impugnação no prazo acima estabelecido. Guarapari/ES, 07 de dezembro de 2.023. Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Guarapari/ES. Taine Guilherme de Moreno. O Oficial.

