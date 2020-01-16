Arquivos & Anexos
Cartórios - 16/01/2020
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES
Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s):
JOSE WILSON DOS SANTOS - CPF: 053.630.284-76
JOSE WILSON DOS SANTOS CNPJ: 09.272.738/0001-82
DANIELA PEREIRA LEITE - CPF: 122.117.427-42
EDIANA MARIA GOMES LOPES - CPF: 915.624.657-91
RUTH NOVAES DE CARVALHO RODRIGUES - CPF: 763.738.607-44
GILDO SARTORIO BARBOSA EPP - CNPJ: 07.103.744/0001-80
CABO BRANCO HOTEIS LTDA - CNPJ: 31.819.089/0001-46
COMERCIAL PINHEIRO & MARTINS LTDA - CNPJ: 39.398.854/0001-03
DISA DESTILARIA ITAUNAS S/A - CNPJ: 27.575.950/0001-09
RP BARRA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 23.236.019/0001-37
RAPHAEL COMERIO EIRELI - CNPJ: 21.778.877/0001-88
BOLT SERICOS E COBRANCA EIRELI - CNPJ: 30.756.241/0001-26
CODECO AUTOCENTER LTDA - CNPJ: 10.783.661/0001-94
Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 16 de janeiro de 2020, notifico-a (s) do protesto.
Conceição da Barra - ES, 15 de janeiro de 2020.
MARISTELA DE ALMEIDA SERRA
Tabeliã
DANIELY CRISTINA OLIVEIRA ME - CNPJ: 22.990.029/0001-09 Protocolo: 1132272
F.T. ROCIO INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 23.330.904/0001-80 Protocolo: 1132172
LUBFIL DISTRIBUIDOR DE LUBRIFI - CNPJ: 27.385.973/0001-42 Protocolos: 1132244, 1132157
PATRICIA DA PENHA PEIXOTO ROGERIO CORREA - CPF: 087.031.117-41 Protocolo: 1132289
R.I.R. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 30.726.191/0001-34 Protocolo: 1132281
RENATO ESDRA BATISTA - CPF: 104.924.147-93 Protocolos: 1132302, 1132303
RONEY DOMINGOS TEIXEIRA - CNPJ: 25.975.670/0001-54 Protocolo: 1132299
VITOR ROCHA BARRETO - CPF: 138.908.027-70 Protocolo: 1132178
CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA
Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
Protesto Especial Falimentar
CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA - CNPJ: 22.440.263/0002-35 Protocolos: 1132227, 1132261
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 17 de Janeiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 15 de Janeiro de 2020
ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala
site: www.cartorioserra.com.br
Expediente: 09:00 às 18:00
Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
ALAIDE ASSUNÇÃO DE ALMEIDA 1 CPF: 621.520.417-04
GENIVALDO ALMEIDA DO NASCIMENTO 1 CPF: 371.098.805-59
GLAMORIM EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS 2 CNPJ: 29.301.559/0001-33
HAMBURGUERIA LOKOS JACARAIPE LTDA 1 CNPJ: 31.768.396/0001-45
HENRIQUE ESCOBAR DE ALMEIDA 1 CNPJ: 29.129.942/0001-56
IVANILDO FERREIRA LOPES 1 CPF: 081.552.157-09
LUCIVAN KLEITOW TESCH 11519668783 1 CNPJ: 24.121.727/0001-95
MARIO SERGIO VIEIRA 1 CPF: 191.000.487-12
RENILDA FALCAO CALDEIRA 1 CPF: 090.232.647-38
ROPE LIFE SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 1 CNPJ: 33.202.899/0001-84
WASHINGTON MESSIAS BISI DE ARAUJO 1 CPF: 015.477.587-83
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia sexta-feira, 17 de janeiro de 2020, notifica-as do protesto.
Serra, ES, quinta-feira, 16 de janeiro de 2020.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã