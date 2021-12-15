Cartórios - 15/12/2021

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO (REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS) DE PEDRO CANÁRIO-ES Erildo Favalessa de Marchi - Oficial de Registro Oficial de Registro EDITAL DE NOTIFICAÇÃO (Usucapião Extrajudicial – artigo 11, do Provimento n. 65, 14 de dezembro de 2017) ERILDO FAVALESSA DE MARCHI, brasileiro, casado, Oficial de Registro Imobiliário da Comarca de Pedro Canário-ES, serventia extrajudicial, CNS n. 02.289-7, com endereço profissional, em Cartório, situado à Avenida Antônio Guedes Alcoforado, n. 314, centro - CEP 29.970-000 - Pedro Canário - ES, Telefone (27) 99889-3094 - e-mail: [email protected]. Faz saber a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia os autos 013/2021 sob protocolo nº 8370 (talão n. 10.018), prenotado em 26/10/2021, o requerimento pelo qual, o REQUERENTE: MICHAEL PETER REIHS, brasileiro, consulente financeiro, inscrito no CPF sob o n.º 094.853.887-21, portador da CI n.º 24.662.844-0 SSP/RJ, nascido aos sete dias do mês de junho do ano de mil novecentos setenta e sete (07/06/1977), natural da cidade do Rio de Janeiro/RJ, filho de Horst Joachim Peter Reihs e Iraci Ribeiro Gonçalves, casado com GISELE TEMOTHEO CARLOS REIHS, brasileira, do lar, inscrita no CPF sob o n.º 003.226.551-45, nascida aos trinta dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta e dois (30/10/1982), natural de Rondonópolis/MT, filha de Maria Alice Temotheo Carlos, casados sob o regime da separação de bens, conforme certidão de casamento lavrada no Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede de Pedro Canário/ES, no dia 13/11/2004, matrícula 02158401552004200019115000409161, Livro B-19, folhas, 115, Termo 4.091 não informou, residentes e domiciliados na Via Vallemaggia, 24, Locarno, TI, Suíca, Código Postal:6600. solicitaram o reconhecimento de direito e declaração de propriedade, através da usucapião extrajudicial, nos termos do art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, do imóvel urbano com a seguinte descrição, limites e confrontações: – IMÓVEL OBJETO DA USUCAPIÃO – IMÓVEL OBJETO DA USUCAPIÃO A área usucapienda, consiste de um imóvel localizado na Rua Benevides Júnior, Centro- Pedro Canário/ES – CEP: 29970-000, cuja área mede total de 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados). Trata-se de um terreno urbano, plano, iniciando a compreensão das dimensões do terreno, inicia-se do vértice P-01 confrontando com Rua Benevides Junior, Centro, Pedro Canário - ES, deste segue a distância de 12 m., até o vértice P-02 agora confrontando com Rua Ecoporanga, Centro, Pedro Canário - ES, deste segue a distância de 30 m., até o vértice P-03 agora confrontando com Orlandina de Souza Nascimento, deste segue a distância de 12m., até o vértice P-04 agora confrontando com Pamela Oliveira Santos, deste segue a distância de 30 m., até o vértice P-01, ponto inicial da descrição deste perímetro. O lote urbano possui 360 m² de área e 84 m de perímetro. Pedro Canário, 26 de Outubro de 2020-Resp. Técnico: PAULO GEOVANY PIRES BRITO-ENGENHEIRO CIVIL-CREA 045107/D- Devidamente cadastrado na Fazenda Municipal – inscrito no Cadastro Imobiliário (IPTU) sob o nº 01.01.088.0276.001; Parte da matrícula n. 1.778, ficha 01, do livro 2, de ordem do Cartório do 1º Ofício (Registro Geral de Imóveis) da Comarca de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, de propriedade, PROPRIETÁRIO TABULAR: Sr. ARTHUR GUEDES ALCOFORADO, FALECIDO. Certifico ainda que o autor da pretensão requereu em seus pedidos a publicação deste edital para notificar os herdeiros do Sr. Arthur Guedes Alcoforado, pois encontram-se em local inserto e não sabido. Certifico que não havia endereço do proprietário no banco de dados desta Serventia, nem mesmo na matrícula do imóvel objeto desta pretensão. Certifico que os herdeiros do proprietário tabular ENCONTRAM-SE EM LOCAL INCERTO, NÃO SABIDO OU INACESSÍVEL, motivo o qual se faz necessário a notificação por edital. MODALIDADE DA USUCAPIÃO E TEMPO DE POSSE - A modalidade requerida da declaração da usucapião extrajudicial é de modalidade ORDINÁRIA, nos termos do artigo 1.242, da Lei n. 10.406 de 2002 (Código Civil), onde alega ter a posse mansa, pacífica e ininterrupta como se proprietário fosse, com ânimo de dono por mais de 40 (quarenta) anos, adquirido a justo título e onerosamente a posse do imóvel, aproveitando assim a posse de seus antecessores, nos termos do artigo 1.243, da Lei n. 10.406 de 2002 (Código Civil), ultrapassando os 10 (dez) anos exigidos em lei. ADVERTÊNCIA - Assim sendo, ficam notificados os herdeiros e sucessores do proprietário tabular, caso haja, e terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, para apresentarem impugnação escrita perante o Oficial de Registro de Imóveis, com razões de sua discordância em 15 (quinze) dias a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, e declarada a propriedade, com o competente registro conforme determina a Lei. Município e Comarca de Pedro Canário-ES, 14 de dezembro de 2021 __________________________________ Erildo Favalessa De Marchi Oficial de Registro