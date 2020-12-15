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Cartórios - 15/12/2020
Cartórios
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): LARA TIMBOHYBA DE OLIVEIRA CPF: 155.599.597-74 VALDETE VASCONCELLOS DE AZEVEDO CPF: 105.760.547-63 MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO CPF: 109.561.577-77 DEBORAH ALVARENGA DE SOUZA MARTINS CPF: 034.843.987-36 ESMERANTINA DA SILVA ALVES CPF: 576.093.657-34 JOAO CARLOS GASPARINI SAQUETO CPF: 063.039.757-04 BERNADETE MAIA SOPRANI CPF: 658.495.907-49 DELZUITA ROSA PESSOA CPF: 071.732.737-06 AGILDIANE DE JESUS DA PAIXAO CPF: 111.035.097-05 GERACINO FERREIRA BARBOZA CPF: 079.559.767-38 MARTHA FERREIRA DA CONCEICAO CPF: 005.196.437-63 EZEQUIEL BATISTA CPF: 128.523.757-96 GILMAR DE ALMEIDA SOUZA CPF: 844.221.307-49 GLEIDIANE OLIVEIRA DE ASSIS CPF: 037.385.975-90 PAULO ROBERTO VAILANT CPF: 552.378.947-04 ADRIANA MATES DA SILVA CPF: 017.182.057-67 BENEDITA CONCEICAO RAMOS CPF: 081.242.157-40 ALVENIR JESUS DA ROCHA CPF: 527.349.867-87 HUMBERTO CASTRO PEREIRA CPF: 015.273.837-17 ANTONIO SOUZA ROCHA CPF: 777.861.566-58 NEUZA CARDOSO CPF: 076.490.647-00 IZAMARA DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF: 123.094.257-29 TEREZA JERONIMO CPF: 089.745.457-05 ELIAS SILVA COSTA CPF: 080.488.387-45 DAVID DOS SANTOS VIANA CLAUDIANO CPF: 045.991.077-94 KELLY DE OLIVEIRA NEVES CPF: 116.708.087-42 LARISSA SANTOS CPF: 182.220.467-48 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 15 de dezembro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 14 de dezembro de 2020. GABRIEL ABEL DE ALMEIDA SERRA VALIATI Oficial Substituto