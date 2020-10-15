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Cartórios - 15/10/20

15/10/20
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 01:00

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Cartórios - 15/10/20

Tamanho do arquivo: 547kb
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Cartórios

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Cartório do 1º Ofício - Registro Geral de Imóveis de Alegre-ES Franklin Monteiro Estrella Oficial EDITAL DE LOTEAMENTO Nº 002/2020 RECANTO DO POMBAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA, Oficial do Registro de Imóveis do Município de Alegre-ES, faz saber a quem possa interessar, para todos os fins de direito, que por RECANTO DO POMBAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.424.777/0001-44, com sede e administração na Rua Euclides Jaccoud, s/nº, distrito de Rive, Algre-ES, representado pelo sócio Jardel Costa, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador do CPF nº 097.572.937-33, foi requerido o registro do loteamento denominado RECANTO DO POMBAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, situado no distrito de Rive, Rodovia Alegre x Cachoeiro ES 482, contendo 179 lotes distribuídos em 10 quadras totalizando 53.051,36m²;Sistema viário totalizando 17.358,37m², 4 (quatro) áreas de uso institucionaltotalizando 8.225,36m²; 2 (duas) áreas verdes totalizando 11.397,58m²; 1 (uma) área a ser desmembrada totalizando 6.307,07m² e 3 (três) áreas não edificantes totalizando 2.330,26m², área total geral de 98.670,00m² objeto da matrícula 12.737 do Livro 2, conforme Decreto Municipal nº 11.764/2020 de 23 de junho de 2020. A documentação referente ao pedido se encontra no Cartório de Registro de Imóveis de Alegre-ES na Rua Dulcino Pinheiro, 45, Centro, CEP 29.500-000, à inteira disposição dos interessados. Assim, nos termos do art. 19 da Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, publica-se o presente edital, para que sejam apresentadas impugnações dentro do prazo de quinze (15) dias, contados da terceira publicação deste edital. A perfeita forma e localização do imóvel encontram-se na planta abaixo. Alegre-ES, 09 de outubro de 2020, FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA Oficial Registrador Planta do Loteamento RECANTO DO POMBAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

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