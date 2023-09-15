Cartórios - 15/09/2023

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES); Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc.; EDITAL DE NOTIFICAÇÃO WALDEMAR FALLER, registrador do DOMINGOS MARTINS CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, em virtude de não terem sido encontrados e se encontrarem em local incerto ou não sabido as pessoas de; • João Batista Rodrigues, CPF: 000072624XXX08, com endereço em Av. Presidente Vargas, 440, APTO 201, Centro, Domingos Martins/ES, Cep.: 29-260-000. • Arcangelo Marim Neto, CPF: 110.XXX.657-48, com endereço em Rodovia BR 101, Barra Seca, Jaguaré-ES, Cep. 29950-00. • Alessandro Vargas Silva, CPF: 00000800XXX702, com endereços em: ◦ Rod. BR 262 1, KM 36, Santa Izabel, Domingos Martins/ES, CEP.: 29.263-000. ◦ Rua Luiz Fernando Reis, nº 556, Apt. 504, Praia da Costa, Vila Velha/ES. Cep.: 29.101-120. ◦ Rua Castelo Branco, nº 347, Centro de Vila Velha, Vila Velha/ES, Cep.: 29.100-041. ◦ Av. Antonio Gil Veloso, nº 898, Apt. 801, Praia da Costa, Vila Velha/ES, Cep.: 29101-012. • Alexandre Gomes Queiroz, Rua Fernando Reis, nº 585, Praia da Costa, Ed. Nelson Pretti, apt. 601, Vila Velha/ES. Cep.: 29.101-120. • Flavia Moreira Dadalto Queiroz, Rua Luiz Fernando Reis, nº 585, Praia da Costa – Ed. Nelson Pretti, apt. 601 Vila Velha/ES. Cep.: 29.101-120. • Lab Revest LTDA, Rua Cassiano Antonio Moraes nº 100, Enseada do Sua, Vitoria/ES. Cep.: 29.050-525. NOTIFICO-OS, por edital à Vossa Senhoria a comparecerem a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 12 (doze) de Setembro de 2.023. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registrador, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso.

