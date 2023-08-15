Cartórios - 15/08/2023

Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarapari/ES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO RETIFICAÇÃO DE ÁREA (Artigo 213 da Lei 6.015/73) O Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarapari/ES, por seu Oficial Titular o Sr. Taine Guilherme de Moreno, faz saber a quem deste vier a tomar conhecimento que por este edital e na forma do disposto no Artigo 213, § 3º, da Lei nº 6.015/73, com as modificações que foram introduzidas pela Lei nº 10.931/04, FICA NOTIFICADA A SR.ª SILVIA DE OLIVEIRA FREITAS, CPF 680.199.207-49, com endereço na Rua Manaus, nº 12, Bairro Setiba, Guarapari/ES, proprietária do Lote 05 da Quadra 199, integrante do Loteamento denominado Recreio de Setiba, nesta Cidade de Guarapari/ES, para que na qualidade de confrontante do Lote 32 da Quadra 199, integrante do Loteamento denominado Recreio de Setiba, nesta Cidade de Guarapari/ES, possa no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sua anuência ou apresentar impugnação fundamentada, referente ao requerimento formulado por Halley Pinheiro Monteiro, relativo a retificação de área do imóvel: Lote 32 da Quadra 199, integrante do Loteamento denominado Recreio de Setiba, nesta Cidade e Comarca de Guarapari/ES, com as seguintes características: pela frente confronta-se com a Rua Cinco e mede 11,92 metros, pelo lado direito confronta-se com os lotes 01 e 02 e mede 30,00 metros, pelo lado esquerdo confronta-se com o lote 31 e mede 30,00 metros, e finalmente pelo fundo confronta-se com o lote 05 e mede 12,06 metros, perfazendo uma área total de 359,70 M2 (Trezentos e Cinquenta e Nove Metros e Setenta Decímetros Quadrados). Ficando esclarecido que presumir-se-á a anuência do (s) notificado (s) que deixar (em) de apresentar impugnação no prazo acima estabelecido. Guarapari/ES, 31 de julho de 2.023. Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Guarapari/ES. Taine Guilherme de Moreno. O Oficial.

