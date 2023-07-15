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Cartórios - 15/07/2023

Sábado

Publicado em 

15 jul 2023 às 01:00

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 01:00

Arquivos & Anexos

15-07- 23 - CARTÓRIOS.pdf

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Cartórios

CARTÓRIO “HEBER FONSECA” PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n° 19, São José do Calçado, ES  Frederico Harley Fonseca Hewitt, Oficial do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por SONIA MARIA RIBEIRO, brasileira, divorciada, servidora pública, portadora da Cédula de Identidade nº 04771342-5-IFP-RJ expedida aos 10/08/1978, e inscrita no CPF sob nº 569.606.897-91, nascida em São José do Calçado-ES, aos 06 de julho de 1960, filha de Geraldo Ribeiro de Abreu e Maria Valim de Rezende Ribeiro, endereço eletrônico não informado, residente e domiciliada na Rua Braz Furtado da Silva, nº 229, Bairro José Pereira Tatagiba, São José do Calçado-ES, CEP: 29.470-000, referente ao imóvel, Lote nº 03, da quadra A do Loteamento José Manoel da Silva Pinto, situado à Rua Projetada C, nesta cidade de São José do Calçado, ES, medindo 240,00 m2 (duzentos e quarenta metros quadrados), confrontando, no sentido dos fundos para a frente: pela frente com a Rua Projetada C, (10,00m); lado direito com o lote nº 02 (24,00m); lado esquerdo com o lote nº 04 (24,00m); e fundos com o lote nº 19 (10,00m), transcrito no Registro de Imóveis desta comarca de São José do Calçado, ES. São José do Calçado, 28 de junho de 2023. O referido é verdade e dá fé. Frederico Harley Fonseca Hewitt- Oficial do Registro de Imóveis Substituto. O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 14 de Julho de 2023 Frederico Harley Fonseca Hewitt - Oficial do Registro de Imóveis Substituto -

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