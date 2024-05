Cartórios - 15/05/2024

Cartórios

CARTÓRIO DO 1º OFICIO REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, PESSOA JURÍDICA E PROTESTO DA COMARCA DE SANTA LEOPOLDINA/ES Cristhiano Souza Pimentel Oficial EDITAL DE INTIMAÇÃO – CONFRONTANTE NÃO LOCALIZADO Santa Leopoldina – ES, 18 de Agosto de 2.024. Prezado (a) Senhor (a): ISRAEL PEISINO, portador do CPF nº 282.079.557-91, proprietário do imóvel registrado na Comarca de Santa Leopldina/ES, sob o n.º R.1/4.333, Livro 2-W. Através do presente edital torna-se público que tramita no Cartório de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina/ES, pedido de Certificação do imóvel registrado sob o n.º 7.024, L.º 2, com os seguintes dados: REQUERENTES: DANILO SOUZA CERQUEIRA LIMA FILHO E OUTROS. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL A SER CERTIFICADO: Uma propriedade agrícola, legitimada, medindo 50 alqueires aproximadamente, situada em Una de Santa Maria, no distrito de Mangaraí, Município e Comarca de Santa Leopoldina/ES, limitando-se com Cecília Cerqueira Lima Meireles, Adriana Loureiro Cerqueira Lima, Beatriz Loureiro Cerqueira Lima e quem mais de direito, com as benfeitorias já encravadas no terreno. REFERÊNCIA: R.12-2.552. Cadastrado no INCRA sob o n.º 950.050.483.664-4 e na Receita Federal sob o n.º 5.068.601-1. Tendo em vista que V.Sa. consta como confrontante do referido imóvel, e diante da ausência da anuência expressa na planta e no memorial descritivo apresentados, fica NOTIFICADO (A) do pedido formulado. No prazo de 15 (quinze) dias corridos contados desta publicação deverá ocorrer a apresentação de impugnação. A não apresentação de referida impugnação consistirá em anuência da área do bem imóvel. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, Tel.: (27) 99526-9977 – E-Mail.: [email protected]. Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis.