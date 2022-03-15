Cartórios - 15/03/2022

Arquivos & Anexos
15-03-22 - CARTORIOS.pdf
Cartórios
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO (REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS) DE PEDRO CANÁRIO-ES Erildo Favalessa de Marchi Oficial de Registro EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE () ERILDO FAVALESSA DE MARCHI, brasileiro, casado, Oficial de Registro Imobiliário da Comarca de Pedro Canário-ES, serventia extrajudicial, CNS n. 02.289-7, com endereço profissional, em Cartório, situado à Avenida Antônio Guedes Alcoforado, n. 314, centro - CEP 29.970-000 - Pedro Canário - ES, Telefone (27) 99889-3094 - e-mail: [email protected]. Faz saber a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia sob protocolo nº 8462 (talão n. 10412), prenotado em 23/02/2022, o requerimento pelo qual, o REQUERENTE: “JOSE REINALDO FIM CAMPREZ”, brasileiro, solteiro, maior, capaz, inscrito no CPF nº 493.578.327-34, residente na Praça Presidente Castelo branco, centro, Pedro Canario-ES CEP 29970-000 solicitaram a UNIFICAÇÃO E RETIFICAÇÃO de área, do imóvel urbano com a seguinte descrição, limites e confrontações: de IMÓVEL OBJETO DA RETIFICAÇÃO: Uma área de terra Urbano – lote 21 e 22 da quadra 03) , situado na Rua Santa Maria nº 63, Boa Vista– Pedro Canário/ES - CEP 29.970-000, cuja área total mede 552,288m² (quinhentos e cinquenta e dois metros, duzentos e oitenta e oito centímetros quadrados) as dimensões e confrontações seguintes MEMORIAL DESCRITIVO - Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas N 7.975.841,6713m e E 399.037,2824m; deste, segue confrontando com LOTE 4, com os seguintes azimutes e distâncias: 167°28'23" e 11,992 m até o vértice 2, de coordenadas N 7.975.829,9652m e E 399.039,8833m; deste, segue confrontando com LOTE 5, com os seguintes azimutes e distâncias: 167°28'23" e 11,932 m até o vértice 3, de coordenadas N 7.975.818,3171m e E 399.042,4714m; deste, segue confrontando com LOTE 20, com os seguintes azimutes e distâncias: 256°45'06" e 23,052 m até o vértice 4, de coordenadas N 7.975.813,0343m e E 399.020,0330m; deste, segue confrontando com RUA SANTA MARIA, com os seguintes azimutes e distâncias: 347°41'34" e 12,074 m até o vértice 5, de coordenadas N 7.975.824,8304m e E 399.017,4595m; 347°41'34" e 12,021 m até o vértice 6, de coordenadas N 7.975.836,5747m e E 399.014,8972m; deste, segue confrontando com LOTE 23, com os seguintes azimutes e distâncias: 77°10'26" e 22,958 m até o vértice 1, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M. Devidamente cadastrado na Fazenda Municipal – inscrito no Cadastro Imobiliário (IPTU) sob o nº 01.01.160.0377.001, tendo como confrontante o sr. JOÃO ALVES DE OLIVEIRA brasileiro, portador do CPF nº 097.691.347-08, Certifico ainda que o autor da pretensão requereu e afirmou em seus pedidos a publicação deste edital e que o confrontante está em local incerto e não sabido. Certifico que não havia endereço no banco de dados desta Serventia. Certifico que a confrontante ENCONTRA-SE EM LOCAL INCERTO, NÃO SABIDO OU INACESSÍVEL. ADVERTÊNCIA - Assim sendo, fica notificado o confrontante sr. João Alves de Oliveira, a apresentar impugnação escrita perante o Oficial de Registro de Imóveis do Município e Comarca de Pedro Canário, ES, pois estando a notificada em lugar incerto, não sabido ou inacessível, promovo a notificação por este edital, que deverá ser por duas vezes, em jornal local de grande circulação, pelo prazo de quinze dias cada um, interpretando o silêncio do notificando como concordância. Município e Comarca de Pedro Canário-ES, 09 de março de 2022. __________________________________ Cidiane Brunele N. Marchi Oficiala Substituta