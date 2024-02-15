Cartórios - 15/02/2024

rEPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. COMARCA DE SANTA LEOPOLDINA-ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CARTÓRIO – 1º OFÍCIO. OFICIAL – CRISTHIANO SOUZA PIMENTEL. EDITAL DE INTIMAÇÃO Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, com os seguintes dados: REQUERENTE: RACHEL CASTRO ROCHA MOULIN TEIXEIRA e MAURO MOULIN TEIXEIRA, ela titular da carteira de identidade nº 454.451 SPTC-ES e CPF nº 841.289.337-91, filha de Hélio do Nascimento Rocha e Violeta Maria Castro Rocha, nascida aos 30 de outubro de 1961 em Colatina-ES; ele titular da carteira de identidade nº 511.017 SPTC-ES e CPF nº 706.983.687-20, filho de Jairo Botelho Teixeira e Célia Moulin Teixeira, nascido aos 24 de janeiro de 1962 em Alegre-ES; ambos brasileiros, casados entre si sob o regime da comunhão parcial de bens, aos 23 de janeiro de 1988, conforme certidão de casamento lavrada no Livro B-015, Folhas 049, Termo 664, aposentados, residentes e domiciliados em Avenida Prefeito Hélio Rocha, 1.170, centro desta Cidade de Santa Leopoldina-ES, CEP 29.640-000, endereço eletrônico: [email protected]; IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um lote urbano, situado no centro desta Cidade de Santa Leopoldina-ES, medindo área de 150.03 m² (cento e cinquenta metros quadrados e três decímetros quadrados) com perímetro de 49,366 m, limitando-se pela frente com a Rua Costa Pereira, lado direito com a Escadaria Jair Amorim, lado esquerdo com o imóvel que abriga o Museu do Colono e fundos com imóvel pertencente à Rachel Castro Rocha Moulin Teixeira. MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: Não há. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Usucapião Extrajudicial. TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: há mais de 10 (dez) anos, sobre o imóvel acima descrito. Pelo presente Edital de Intimação, ficam terceiros eventualmente interessados para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados após o transcurso desta publicação, FICANDO ADVERTIDOS DE QUE A NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO PREVISTO IMPLICARÁ ANUÊNCIA AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA USUCAPIÃO. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, situado na Rua Costa Pereira, nº 84, Centro, Santa Leopoldina-ES, Telefone de contato: (27) 99256-9977, Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis. Santa Leopoldina/ES, 07 de Fevereiro de 2024.

