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Cartórios - 15/01/21

Sexta-feira

Publicado em 

15 jan 2021 às 01:00

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

Cartórios - 15/01/21

Cartórios - 15/01/21
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Cartórios

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMARCA DE COLATINA 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Rua Adamastor Salvador, 219, Centro, Colatina/ES – Tel.:(27) 3120-7720 Gabriella Cristina de Lima Silva – Oficial Titular E D I T A L NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE Dra. Gabriella Cristina de Lima Napoleão do Rêgo, Oficial do Cartório de 1º Ofício de Colatina Registro Geral de Imóveis e Anexos, nomeado na forma da Lei, etc., vêm a requerimento da VALE S.A, empresa de direito privado, localizada na Avenida Dante Michelini, nº.5500, Jardim Camburi, Vitória/ES, Cep: 2909-860, inscrita no CNPJ nº. 33.592.510/0001-54, neste ato representada por seus procuradores, nos termos do Art. 213, II, §3º, da Lei 6.015/73, NOTIFICAR POR EDITAL: Sra. MARIA APARECIDA ARADY MONTHAY, inscrita no CPF nº. 075.544.407-80, possuidora do imóvel situado na Rua Rodson Renato Rudio, s/n, Bairro Luiz Iglesias, Colatina/ES, para que MANIFESTE a anuência expressa ou impugnação fundamentada NO PRAZO DE 15 DIAS, com referência ao processo de retificação de área, denominado Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) – Gleba 07A, situado no município de Colatina/ES, composto pela matrícula registrada no Cartório de 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Colatina/ES (CNS: 02.396-0) sob o número: 40663 Lv. 2. , conforme Memorial Descritivo, Declaração de Reconhecimento de Limites e CRT ES, anexos a este edital. A presente notificação está sendo feita por Edital, em virtude dos notificados não terem sido localizados no endereço indicado. Colatina – ES - 06.01.2021 Gabriella Cristina de Lima Napoleão do Rêgo - Oficial Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hs

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