Cartórios - 15/01/2020

BETONPOXI ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.382.783/0005-37 Protocolo: 1132104 FRAN ELETROMECANICA LTDA - CNPJ: 03.050.990/0002-41 Protocolo: 1131962 MARCIO LUIZ BUENO MAGALHAES - CPF: 027.918.299-62 Protocolo: 1131972 MFX SERVICOS E CONSTRUCOES EIR - CNPJ: 14.211.567/0001-11 Protocolo: 1131995 TRANS TACCONI TRANSPORTES RODO - CNPJ: 09.912.253/0001-06 Protocolo: 1132097 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 16 de Janeiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 14 de Janeiro de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): V BOLSONI RODAVIVA GAS ME - CNPJ: 14.868.041/0001-09 ALVENIR JESUS DA ROCHA JUNIOR - CNPJ: 32.664.089/0001-87 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 15 de janeiro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 14 de janeiro de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

