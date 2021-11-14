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Cartórios - 14/11/2021

Domingo

Publicado em 

14 nov 2021 às 01:00

Publicado em 14 de Novembro de 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

14-11-21 - CARTORIOS.pdf

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Cartórios

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO WALDEMAR FALLER, registrador do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, Em virtude de não ter encontrado MARCELO DA COSTA HONORATO e ROSENIR APARECIDA CONTARINI HONORATO, no endereço a seguir: a) Rua Márcio Pacífico Vieira, N. 237, apto. 606, Praia do Morro, Guarapari/ES, CEP. 29.216-320, NOTIFICO as Vossas Senhorias comparecerem a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 30 (trinta) de Agosto de 2.021. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registrador, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcineia Regina Faller Hoffmam

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