Cartórios - 14/11/20

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COMARCA DA CAPITAL CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DO JUÍZO DE VIANA DA COMARCA DA CAPITAL José Dorio Vieira Oficial / Tabelião Titular Prezado(a) Senhor(a), JACSON DE SOUZA CPF 123.116.067-51, na qualidade de Oficial do 1º OFÍCIO DE VIANA, Registro de Imóveis, venho por meio da presente, a requerimento do fiduciário, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514 de 1997, intimar-lhe para fins de cumprimento das obrigações contratuais além de despesas de cobrança e de intimação, relativas ao(s) encargo(s) vencido(s) e não pago(s), por força da contemplação do grupo / cota n° 0337/460, firmado por Escritura Pública de Financiamento Imobiliário, Confissão de Dívida, Constituição de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças, adquirindo o imóvel da matrícula nº 7781, deste Cartório, localizado na Rua Goiás, s/n, lote n° 08, Bairro Arlindo Villaschi, Viana/ES, de responsabilidade de V.sa. Segundo o requerimento, que se encontra arquivado neste serviço, o valor deste(s) encargo(s) posicionado(s) em 30/09/2020, sujeita-se a atualização monetária, juros de mora e ao acréscimo do(s) encargo(s) que vencer(em) até a data do efetivo pagamento, conforme planilha de débitos que o acompanha, deduzindo-se os pagamentos parciais eventualmente ocorridos, permanecendo válida esta intimação em relação aos valores pagos. Assim, procedo a INTIMAÇÃO de V.sa para que se dirija a esta Serviço Registral, com endereço à Av. Guarapari, nº 25, Ed. Vieira, Sala 201, Arlindo Villaschi, Viana/ES CEP 29136-176 TEL (27) 3343-3350, onde poderá efetuar o pagamento do débito conforme requerimento anexado, no prazo de Quinze Dias, contados desta data. Fica V.sa cientificado que, o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado, implica na consolidação da propriedade do imóvel acima mencionado em favor do credor fiduciário EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, nos termos do art. 26 § 7º da Lei nº 9.514/97. Caso a V.sa já tenha efetuado o pagamento do débito antes do recebimento da presente notificação, favor desconsiderá-la. Viana/ES, 11 de novembro de 2020. O OFICIAL SUBSTITUTO - RAINER VICENTE DA SILVA.