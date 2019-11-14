Cartórios - 14/11/19
ALBERTO JULIO DA SILVA MENDONCA DE OLIVEIRA - CNPJ: 13.069.452/0001-71 Protocolo: 1121774 ALMEIDA E BORDA CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ: 05.125.994/0001-96 Protocolos: 1121650, 1121651, 1121652 BIG EMPREENDIMENTOS MARKETING VIRTUAL LTDA - - CNPJ: 02.821.266/0001-20 Protocolo: 1121770 CARLA CRISTINA NEVES MOREIRA ME - CNPJ: 05.944.191/0002-44 Protocolo: 1121780 CLAUDIA LOPES MACHADO - ME - CNPJ: 05.246.959/0001-25 Protocolo: 1121794 CLAUDINEI BARCELLOS TAVARES MERCEARIA ME - CNPJ: 05.365.149/0001-98 Protocolo: 1121793 CLINICA MEDTRANSITO LTDA - CNPJ: 08.728.679/0001-41 Protocolo: 1121746 COMERCIAL SANVIE LTDA ME - CNPJ: 05.289.898/0001-83 Protocolo: 1121757 DROGARIA ASIA LTDA - CNPJ: 08.092.023/0001-85 Protocolo: 1121761 DROGARIA FURTADO LTDA ME - CNPJ: 08.104.389/0001-27 Protocolo: 1121760 EDUCARE GESTAO EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 10.321.141/0001-60 Protocolo: 1121771 ELIANA AMARANTE KNIPPEL SCHMITZ ME - CNPJ: 05.616.895/0002-98 Protocolo: 1121796 ESTETICA- ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 11.377.326/0001-59 Protocolo: 1121779 F.R. VASCONCELOS ME - CNPJ: 13.279.269/0001-09 Protocolo: 1121772 FM SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA ME - CNPJ: 12.683.970/0001-18 Protocolo: 1121781 FOX CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME - CNPJ: 07.647.673/0001-87 Protocolo: 1121759 GLAUCO CORSINI PAGANI 09717240752 - CNPJ: 11.584.138/0001-00 Protocolo: 1121778 HARPIA FOODS DISTRIBUIDORA LTDA ME - CNPJ: 20.361.787/0001-24 Protocolo: 1121765 HELITON FERREIRA RODRIGUES ME - CNPJ: 12.035.601/0001-19 Protocolo: 1121782 JK COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - - CNPJ: 08.284.509/0001-15 Protocolo: 1121755 JOSE DRUMOND DE ALVARENGA - ME - CNPJ: 31.811.565/0001-82 Protocolo: 1121744 JULIA CAROLINY DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 211.785.667-57 Protocolo: 1121668 JULIANA MAGEVSCHI ME - CNPJ: 12.187.521/0001-89 Protocolo: 1121784 JULIO CESAR CALZAVARA ME - CNPJ: 11.121.353/0001-66 Protocolo: 1121777 JUPTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 05.937.527/0001-60 Protocolo: 1121797 JV ORTELAN - PARCEIRO DISTRIBUIDOR - ME - CNPJ: 06.538.118/0001-54 Protocolo: 1121743 KALIXTO`S MARMORES E GRANITOS LTDA - CNPJ: 05.414.033/0001-00 Protocolo: 1121792 KUHLMANN SERVICOS DE CLASSIFICACAO LTDA - CNPJ: 07.365.581/0009-61 Protocolo: 1121785 LABORATORIO CAPIXABA DE ANALISES CLINICAS S/ - CNPJ: 28.135.408/0014-04 Protocolo: 1121753 LUIZ DOS SANTOS DA COSTA ME - CNPJ: 10.508.027/0001-43 Protocolo: 1121788 LUMIMPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 13.140.787/0001-39 Protocolo: 1121773 M G LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 20.063.308/0001-93 Protocolo: 1121767 M S CANDIDO EDIFICACOES - ME - CNPJ: 20.114.946/0001-96 Protocolo: 1121769 MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP E EXPORTAC - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolo: 1121720 MP COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME - CNPJ: 05.230.894/0001-20 Protocolo: 1121795 N & R MEDICINA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 14.087.996/0001-29 Protocolo: 1121776 OLIVEIRA & COSTA LTDA ME - CNPJ: 06.064.761/0001-93 Protocolo: 1121791 PAUCLASMEI SERVICOS E REPRESENTACOES COMER - CNPJ: 05.760.791/0001-71 Protocolo: 1121789 PAULO ROBERTO REZENDE JUNIOR UP NET - CNPJ: 28.018.571/0001-72 Protocolo: 1121763 PORTO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME - CNPJ: 07.388.562/0001-01 Protocolo: 1121758 PROJETO SOCIAL PENIEL - CNPJ: 12.065.674/0001-53 Protocolo: 1121783 PSS SERVICE LTDA ME - CNPJ: 29.235.184/0001-50 Protocolo: 1121679 QUALLI ESPORTES E EVENTOS LTDA ME - CNPJ: 09.432.669/0001-27 Protocolo: 1121786 RACHEL CARDOSO LOKSINGER - CPF: 315.038.918-60 Protocolo: 1121740 RJ-PLANEJAMENTO,ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD - CNPJ: 07.590.312/0001-41 Protocolo: 1121756 S R A DE OLIVEIRA ME - CNPJ: 09.216.525/0001-33 Protocolo: 1121655 SAARINEN REPRESENTACOES DE MOVEIS E DECORACO - CNPJ: 08.350.929/0001-52 Protocolo: 1121749 SEMPRE VIVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 05.371.214/0001-98 Protocolo: 1121748 SERPROM S. PROJETOS PRODUTOS E MONTAGEN - CNPJ: 00.928.029/0001-38 Protocolo: 1121649 SOLLOCAR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.304.219/0001-96 Protocolo: 1121762 T.A. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME - CNPJ: 08.745.607/0001-02 Protocolo: 1121747 TEEN & KIDS PRESENTES E CONFECCOES LTDA ME - CNPJ: 07.304.522/0001-26 Protocolo: 1121752 TUDO VERDE PAISAGISMO LTDA ME - CNPJ: 08.921.669/0001-28 Protocolo: 1121754 ULTRACENTER CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONO - CNPJ: 01.079.135/0001-57 Protocolo: 1121787 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 18 de Novembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 13 de Novembro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00
E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. PAULO CEZAR MACHADO - CPF nº 298.972.629-20, proprietário do imóvel situado na Rodovia Norte Sul, nº 4905, Apartamento 104, Torre 01, Residencial Reserva Verde, Santa Luzia, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário BANCO SANTANDER BRASIL S/A. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 070930230010487, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 24/08/2015 Matricula do Imóvel nº 84286, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a BANCO SANTANDER BRASIL S/A, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra ES, 14 de Novembro de 2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00h
E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. PAUL WILLIAM OLIVEIRA PEROVANO - CPF nº 099.081.657-55, proprietário do imóvel situado na Av. Paulo Pereira Gomes, nº 2274, Apartamento 401, Bloco 18, Condomínio Parque Residencial Laranjeiras II, Setor A1, Morada de Laranjeiras, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 844440117165-6, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 18/07/2012 Matricula do Imóvel nº 42811, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra ES, 14 de Novembro de 2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00h
E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. GLICÉRIO CARLOS DA SILVA FILHO - CPF nº 493.291.207-25, proprietário do imóvel situado na Rua Marataízes, nº 394, Apartamento 502, Torre B, Condomínio Pacífico Residencial Clube, Valparaíso, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 155551697282, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 18/11/2011 Matricula do Imóvel nº 70275, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra ES, 14 de Novembro de 2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00h
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS A.P. MOVEIS LTDA - EPP 1 CNPJ: 04.955.979/0001-02 ABIMAEL KARSTEM ME 1 CNPJ: 11.820.969/0001-25 AMSR SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E 1 CNPJ: 23.428.020/0001-63 ASSOCIACAO DE REINTEGRACAO PARA DEPENDENTES 1 CNPJ: 97.529.249/0001-20 CLINICA DA CRIANCA DE JACARAIPE LTDA 1 CNPJ: 14.280.264/0001-50 COMERCIAL S.S.MATERIAL CONSTRUCAO LTDA 2 CNPJ: 33.913.135/0001-05 CONDOR SEG SERVICOS LTDA ME 1 CNPJ: 13.729.278/0001-46 DOIS J INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 1 CNPJ: 39.284.658/0001-08 DROGARIA MEDICAL FARMA LTDA ME 1 CNPJ: 07.677.563/0001-68 FISIOCLINICA GARIANI LTDA 1 CNPJ: 09.026.637/0001-21 INSTITUTO DE APOIO EDUCACIONAL E SOCIAL DO E 1 CNPJ: 06.090.090/0001-35 J.C.A DE OLIVEIRA - ME 1 CNPJ: 04.832.268/0001-40 L.M.N MOVEIS LTDA 1 CNPJ: 05.299.427/0001-56 LAVANSC SERV CARGAS E DESC TRANSP E LOG 1 CNPJ: 31.056.010/0001-72 LENY CARDOSO DE ARAUJO 1 CPF: 547.323.525-53 NOEMIA DA CRUZ SILVA ME 1 CNPJ: 07.670.153/0001-95 P&S COMERCIAL LTDA ME 1 CNPJ: 07.171.514/0001-59 R C AUTO PECAS LTDA 1 CNPJ: 07.088.755/0001-39 RODRIGO DUARTE SILVA ME 1 CNPJ: 14.672.771/0001-30 SEGREDO DO PRAZER SEX SHOP LTDA - ME 1 CNPJ: 14.412.128/0001-77 WILLIAM SOARES DE OLIVEIRA 1 CNPJ: 16.096.574/0001-45 WP TRANSP. SERV. E MANUT ELETR 1 CNPJ: 05.267.294/0001-36 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia segunda-feira, 18 de novembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, quinta-feira, 14 de novembro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã