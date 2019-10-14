Publicado em 14 de outubro de 2019 às 00:00
- Atualizado há 6 anos
Tamanho de arquivo: 1mb
Cartórios - 14/10/19
ADAMASILDO BICALHO BRETAS - CPF: 104.541.366-68 Protocolo: 1118503 AMS SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME - CNPJ: 29.600.463/0001-76 Protocolo: 1118475 ARISTEU DEPRA - CPF: 050.941.787-68 Protocolo: 1118493 BISS ENGENHARIA E CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS - CNPJ: 24.481.907/0001-88 Protocolo: 1118432 CB NAILS UNHAS EIRELI - CNPJ: 21.683.606/0001-49 Protocolo: 1118357 CENTRO SUL SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI EP - CNPJ: 28.413.894/0001-60 Protocolo: 1118363 CESAR SABINO DA CRUZ NUNES ME - CNPJ: 13.252.728/0001-52 Protocolo: 1118463 CLARATEX COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - CNPJ: 05.373.798/0002-11 Protocolo: 1118360 COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA - CNPJ: 39.800.339/0012-60 Protocolos: 1118443, 1118444, 1118494 DEGILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 005.262.507-98 Protocolo: 1118446 DROGARIA CANAA LTDA ME - CNPJ: 06.348.233/0001-66 Protocolos: 1118437, 1118438 EDJALMA VIEIRA - CPF: 208.027.146-68 Protocolo: 1118447 EDSON HENRIQUE MONTEIRO - CPF: 902.584.367-00 Protocolo: 1118452 EDVALDO PINTO DE ALMEIDA - CPF: 125.407.637-90 Protocolo: 1118502 ELETRONET MAT. ELET. LTDA - CNPJ: 03.549.582/0002-39 Protocolo: 1118306 EVA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 13.170.965/0002-55 Protocolo: 1118482 EXGRAN - EXPORTACAO DE GRANITOS LTDA - CNPJ: 39.639.075/0001-52 Protocolo: 1118495 FABIANA BARBOSA COSTA TEODORO EPP - CNPJ: 12.983.500/0001-70 Protocolo: 1118442 GBCE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 19.383.529/0001-60 Protocolos: 1118429, 1118430 GERDANIA DA SILVA PENHA - CPF: 145.931.877-37 Protocolo: 1118350 GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO CONSULTORIA - CNPJ: 19.297.772/0001-65 Protocolo: 1118477 GLOBAL TREND INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR L - CNPJ: 10.140.967/0007-18 Protocolo: 1118486 GN TECNOLOGIA EM MANUTENCAO LTDA. ME - CNPJ: 22.903.148/0001-79 Protocolo: 1118469 JAIME NASCIMENTO - CPF: 414.067.885-20 Protocolo: 1118505 JOSUE DIONISO BARBOSA - CPF: 100.859.696-56 Protocolo: 1118520 LAS MARIA RESTAURANTE LTDA ME - CNPJ: 10.830.771/0001-60 Protocolo: 1118434 LEOMAR JOSE REISEN - CPF: 478.409.357-53 Protocolo: 1118501 LIOMAR RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 008.648.615-24 Protocolo: 1118451 MANSERV MONTAGEM E MANUTENÇÃO S/A - CNPJ: 54.183.587/0022-75 Protocolo: 1118521 MARCIO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 041.122.186-80 Protocolo: 1118500 MARCIO FERNANDES E SILVA 07493519773 - CNPJ: 11.615.187/0001-54 Protocolo: 1118423 MARCOS AZARIAS GREGO - CNPJ: 30.699.648/0001-69 Protocolo: 1118492 MARIA LUCIA DE QUEIROZ FERREIRA - CPF: 015.155.397-17 Protocolo: 1118491 MAURO LUCIO DE SOUSA - CPF: 810.387.807-30 Protocolo: 1118296 MEGAFORT DIST IMP E EXP LTDA - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolos: 1118337, 1118342, 1118343, 1118364, 1118365, 1118366, 1118367 MERP SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 11.302.105/0001-11 Protocolo: 1118468 MVET POPULAR ATENDIMENTO MEDICO VETERINARIO - CNPJ: 21.700.237/0001-55 Protocolos: 1118435, 1118436 N & F ASSISTENCIA 24 HORAS EIRELI ME - CNPJ: 02.939.365/0001-01 Protocolo: 1118456 NEWCAR SERRA LTDA - ME - CNPJ: 24.573.464/0001-55 Protocolo: 1118488 PALACIO SAPORE BUFFET LTDA - ME - CNPJ: 11.173.920/0001-28 Protocolo: 1118440 PANIFICADORA FRANCO DIAS LTDA ME - CNPJ: 15.360.502/0001-09 Protocolo: 1118439 PATREZE PEREIRA PEGO - CPF: 119.131.867-25 Protocolo: 1118498 PILARES IMOVEIS LTDA ME - CNPJ: 13.400.432/0001-31 Protocolo: 1118455 PROCOPY COMERCIO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTO - CNPJ: 09.401.083/0001-03 Protocolo: 1118472 REVESTI CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ: 26.184.894/0001-00 Protocolo: 1118461 ROBERTO APARECIDO FERREIRA MENDES-ME - CNPJ: 03.713.656/0001-40 Protocolo: 1118420 ROCHAZ SERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA EP - CNPJ: 10.477.802/0001-40 Protocolo: 1118433 ROSELANGELA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 141.587.908-75 Protocolo: 1118450 SPYCE CAR - CNPJ: 09.943.478/0001-20 Protocolo: 1118441 STAFF SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - CNPJ: 08.109.629/0001-86 Protocolo: 1118460 T & L COMERCIO DE ROUPAS E CONFECCOES LTDA M - CNPJ: 10.753.138/0001-15 Protocolo: 1118431 TAPPETO CORRETAGEM E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 11.390.616/0002-13 Protocolo: 1118484 VITORIA SAUDE-SERVICOS DE URGENCIAS E EMERGE - CNPJ: 07.287.200/0001-16 Protocolos: 1118427, 1118428 WEIDER CANDIDO BARBOSA - CPF: 142.971.627-41 Protocolo: 1118514 ZIG ZAG ARMARINHO LTDA - CNPJ: 33.787.119/0001-05 Protocolo: 1118412 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 15 de Outubro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 11 de Outubro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00 E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR os Srs. DEUZITA DE JESUS SILVA - CPF nº 045.639.617-95 e JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF nº 705.283.497-91, proprietários do imóvel situado na Rua Manoel Bandeira, nº 55, Apartamento 402, Edifício Residencial José Pereira, Lote 10, Quadra 2-E, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 144440650562-7, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 17/07/2014 – Matricula do Imóvel nº 85751, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra – ES, 14 de Outubro de 2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00h
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o