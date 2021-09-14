Cartórios - 14/09/2021

CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE ITAGUAÇU – E.E.SANTO Marly Freitas de Aquino – Oficial Interina – Geiziana Marcelino – Substituta CNPJ/MF 29.989.944/0001-15 – Rua Bernardino Monteiro, 31, Centro Itaguaçu/ES – CEP 29.690-000. Tel. (27) 99969-1333 e-mail: [email protected] EDITAL O Cartório do 1º Oficio de Itaguaçu, por sua Oficiala Interina Marly Freitas de Aquino, pelo presente faz saber A TODOS OS INTERESSADOS que CUSTÓDIO DE SOUZA, brasileiro, separado judicialmente, pedreiro, residente e domiciliado à Rua Prof. José Bérgamo, 68, Centro, Itaguaçu/ES, inscrito no CPF/MF sob nº 653.437.007-72 e RG nº 574.710-SSP/ES, protocolaram nesta Serventia, sob o nº 26.247 o pedido de RECONHECIMENTO E DECLARACÃO DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA de imóvel a saber: um lote urbano sob nº 32(trinta e dois), da quadra 40, medindo 120,00m² (cento e vinte metros quadrados) e Perímetro 44,00ml, localizado à Rua Prof. José Bergamo, nº 68, Centro, Itaguaçu/ES, cadastrado no Município com o n.° 01.01.025.0013.001, Registrado nesta Serventia na Matrícula nº 3.475, 2-M, apresentando para tal a documentação exigida pelo artigo 216-A, Incisos I a IV, da Lei 6.015/73. Pelo exposto, ficam todos os interessados no referido imóvel NOTIFICADOS do teor deste, e do prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste Edital, para apresentar ao Cartório de Registro de Imóveis de Itaguaçu, sito na Rua Bernardino Monteiro, 31, Centro, Itaguaçu/ES, qualquer tipo de manifestação acerca do referido direito pretendido, devidamente assinada e com firma reconhecida, munido de documentos, presumindo-se a anuência em caso de não manifestação no prazo legal. MARLY FREITAS DE AQUINO OFICIALA INTERINA