Cartórios - 14/07/2022

Comarca de Pinheiros-ES Registro Geral de Imóveis, Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas Adriana Lucia de Souza - OFICIALA

E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ADRIANA LUCIA DE SOUZA, Oficiala do Cartório do 1º Ofício Pinheiros - ES, vêm a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. ROSILEA SILVA FELICIO – CPF/MF nº. 001.746.567-26, ora proprietária do imóvel situado na Rua José Soares de Brito, 120, Nova Canaã, Pinheiros-ES, a fim de que compareça a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO PLENA DA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário (CAIXA ECONOMICA FEDERAL). (CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA E MÚTUO COM OBRIGAÇÕES, BAIXA DE GARANTIA E CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROGRAMA CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL - FGTS N° 8.4444.0452894-6, de 10 de setembro de 2013 – Matrícula do Imóvel n° 4552 Livro 2, desta serventia). A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude da fiduciante encontrar-se em lugar incerto. Pinheiros – ES, 13 de julho de 2022. ADRIANA LUCIA DE SOUZA Oficiala Horário de funcionamento: 09h às 18h.



Avenida Agenor Luiz Heringer, nº. 602 – Centro – CEP 29980-000 – PINHEIROS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Tel.: (27) 3765-1639 Cel.: (27) 99920-1639 – [email protected]







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E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ADRIANA LUCIA DE SOUZA, Oficiala do Cartório do 1º Ofício Pinheiros - ES, vêm a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. DENILZA DE JESUS SANDARHUS – CPF/MF nº. 124.175.207-96, ora proprietária do imóvel situado na Rua das Rosas, 59, Pinheirinho, Pinheiros-ES, a fim de que compareça a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO PLENA DA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário (CAIXA ECONOMICA FEDERAL). (CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROGRAMA, CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL – FGTS - MINHA CASA, MINHA VIDA N° 8.4444.0673402-0 de 12 de agosto de 2014 – Matrícula do Imóvel n° 5364 Livro 2, desta serventia). A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude da fiduciante encontrar-se em lugar incerto. Pinheiros – ES, 13 de julho de 2022. ADRIANA LUCIA DE SOUZA Oficiala Horário de funcionamento: 09h às 18h.



Avenida Agenor Luiz Heringer, nº. 602 – Centro – CEP 29980-000 – PINHEIROS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Tel.: (27) 3765-1639 Cel.: (27) 99920-1639 – [email protected]











Comarca de Pinheiros-ES Registro Geral de Imóveis, Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas Adriana Lucia de Souza - OFICIALA

E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ADRIANA LUCIA DE SOUZA, Oficiala do Cartório do 1º Ofício Pinheiros - ES, vêm a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. JONATA MAIK AGUIAR TAVORA – CPF/MF nº. 110.699.897-97 e Sra. TACIANA DOS SANTOS TAVORA – CPF/MF n.º 110.409.507-60, ora proprietários do imóvel situado na Rua Luiz Alves, 16, Niterói, Pinheiros-ES, a fim de que compareça a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO PLENA DA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário (CAIXA ECONOMICA FEDERAL). (CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA E MÚTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROGRAMA, CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL – FGTS - MINHA CASA, MINHA VIDA N° 8.4444.0685474-3 de 25 de julho de 2014 – Matrícula do Imóvel n° 5338 Livro 2, desta serventia). A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude dos fiduciantes se encontrarem em lugar incerto. Pinheiros – ES, 13 de julho de 2022. ADRIANA LUCIA DE SOUZA Oficiala Horário de funcionamento: 09h às 18h.



Avenida Agenor Luiz Heringer, nº. 602 – Centro – CEP 29980-000 – PINHEIROS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Tel.: (27) 3765-1639 Cel.: (27) 99920-1639 – [email protected]



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia em 27/03/2020, o requerimento pelo qual os Srs. Robson Nespoli Pizetta, nascido em 30/11/1972, supervisor de qualidade, portador da CNH n° 0146653662-DETRAN/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 030.880.277-27 e sua esposa Kelly Fernandes da Silva Pizetta, nascida em 15/02/1979, bancária, portadora da CNH n° 01820492468-DETRAN/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 052.888.527-82, brasileiros, casados sob o regime de comunhão parcial de bens e residentes e domiciliados neste estado, em Serra, em Morada de Laranjeiras, na Avenida Copacabana, n° 739, apto. 201, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, há mais de 19 (dezenove) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 43.352 do livro 1-H, de um terreno rural e legitimado, sito no lugar denominado Rio Ponte, nesta comarca, medindo a área de 92.139,57 m². (noventa e dois mil, cento e trinta e nove metros e cinqüenta e sete decímetros quadrados) e limitando-se, ao norte com imóveis pertencentes a Gilmar Bork e Arno Benevitz, ao sul com imóvel pertencente a Marcelo Lahass, ao leste com imóvel pertencente a Gilmar Bork e ao oeste com imóvel pertencente a Gerson Bork, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico Jonas Gonçalves de Aguiar, inscrito no CFTA/ES sob o n° 83602798615, conforme TRT n° BR20210707219. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 13 (treze) de julho de 2.022. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora

