Cartórios - 14/07/2021

EDITAL INTIMAÇÃO (S.F.I. LEI 9.514, de 20/11/1997) VINÍCIUS RIBEIRO CAZELLI, Oficial Títular do Cartório 1º Ofício Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Marataízes - ES, na forma da Lei, etc..., vem a requerimento do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES, nos termos do art. 26 da Lei n. 9.514/97, INTIMAR a Sr.ª PRISCILA PEREIRA SARMENTO, CPF/MF n. 089.348.847-03, Rua Belo Horizonte, n. 10, Marataízes – ES, CEP: 29.345-000, a fim de que compareça a este Ofício Imobiliário, no horário de funcionamento das 8:00 às 18:00 h, situado na Rua Raimundo Lima, n. 32 - Bairro das Areias Negras, em Marataízes - ES, NO PRAZO DE TRINTA (30) DIAS, prazo excedido em razão da pandemia do coronavírus Sars-CoV-2 causador da Covid-19 - Provimento n. 57/2021, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e não pagas em 25/07/2017, no valor de R$ 4.776,91 (quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos), base de cálculo: 18/03/2021, relativas ao Contrato n. 58493/1, que deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, bem como das demais prestações que vencerem até a àquela data, mais despesas de intimação, emolumentos do Serviço Registral e demais encargos contratuais e legais, tributos e as contribuições condominiais, quando houver, previsto no § 1º do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE do imóvel residencial de dois pavimentos situado na RUA BELO HORIZONTE, CEP 29.345-000, nesta Cidade de Marataízes - E. Santo, em favor do credor fiduciário BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N. 58493/1 – BANDES/MPE – INVESTIMENTO FIXO E MISTO de 13/07/2012 - MATRÍCULA DO IMÓVEL n. 02.735 de ordem, do livro 02, deste Ofício Imobiliário). A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital em virtude da devedora encontrar-se em local incerto e não sabido. Marataízes - ES, 12 de Julho de 2021. VINICIUS RIBEIRO CAZELLI OFICIAL TITULAR



Ofício nº 018/2021 Itarana/ES, 12 de julho de 2021. EDITAL Faz saber A TODOS OS INTERESSADOS que a Sra. ADRIANE CORRÊA DE MARTIN POSTINGHEL, brasileira, casada, contabilista, inscrita no CPF/MF sob o nº 015.202.507-38 e CI nº 954.248-SPTC-ES, e seu marido LEANDER CESAR POSTINGHEL, brasileiro, casado, lavrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.637.547-56 e CI nº 958.073-SPTC-ES, residentes e domiciliados na Rua Hugo Talon, nº 65, Centro, Itarana/ES e ALESSANDRA CORRÊA DE MARTIN MIELKE, brasileira, casada, escriturária, inscrita no CPF/MF sob o nº 030.986.907-20 e CI nº 1.185.930-SSP-ES, e seu marido TIAGO COAN MIELKE, brasileiro, casado, cirurgião dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.635.517-54 e CI nº 1.327.712-SPTC-ES, residentes e domiciliados na Rua José Colnago, 691, Centro, Itarana/ES, protocolaram nesta Serventia, sob o nº 9.790, em data de 12/07/2021, o pedido de Reconhecimento e Declaração da Usucapião Extrajudicial de UM LOTE URBANO de nº 07, da Quadra nº 03, situado na rua João Maria Fardin, s/n, no loteamento bairro Itaraninha, Itarana/ES, medindo a área de 626,65 m² (seiscentos e vinte e seis metros e sessenta e cinco centímetros quadrados), sem benfeitorias, com as seguintes confrontações e dimensões: pela lateral norte, com o lote 09 (Raymson Cordeiro Rocha e Willian Gomes Xavier), medindo 18,20 metros, e com o lote 08 (Marco Elias Milli) Mat. 4.056, medindo 12,00 metros, e pela lateral sul, com herdeiros de Dionísio José Fiorotti, Mat. 3.930, pelos fundos com herdeiros de Dionísio José Fiorotti, Mat. 3.928, medindo 20,75 metros, e pela frente com Rua João Maria Fardin, medindo 20,75 metros, sendo originário de área maior medindo 13.812 m² registrado na Matrícula nº 3.928, Lº 2, F 1, apresentando para tal a documentação exigida pelo artigo 216-A, Incisos I a IV, da Lei 6.015/73. Pelo acima exposto, ficam todos os interessados no referido imóvel NOTIFICADOS do teor desta, e do prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste Edital, para apresentar ao Cartório de Registro de Imóveis de Itarana, sito na Rua Jerônimo Monteiro, 100, Centro, Itarana/ES, CEP 29.620-000, qualquer tipo de manifestação acerca do referido direito pretendido, devidamente assinada e com firma reconhecida, munido de documentos, presumindo-se a anuência em caso de não manifestação no prazo legal. Itarana/ES, 12 de julho de 2021



Ofício nº 020/2021 Itarana/ES, 12 de julho de 2021. EDITAL Faz saber A TODOS OS INTERESSADOS que Dr. IVO ZUTION GONÇALVES, brasileiro, solteiro, pesquisador, inscrito no CPF/MF sob o nº 100.921.387-30 e CI nº 1.519.628-SPTC-ES, residente e domiciliado na Rua Amélia Santos Venturini, nº 169, Centro, Itarana/ES por sua bastante procuradora, DRª SONIA HELENA MARTINELLI, brasileira, divorciada, advogada inscrita na OAB/ES nº 013741, inscrita no CPF/MF sob o nº 379.689.807-63, e CI 262.105-SSP-ES, com escritório na Rua Martinho Máximo Scardua, Cohab, Itarana/ES, protocolaram nesta Serventia, sob o nº 9.739, em data de 05/05/2021, o pedido de Reconhecimento e Declaração da Usucapião Extrajudicial de UM imóvel urbano constituído por um LOTE nº 37, quadra nº 07, situado na Rua Vereador Antonio Henrique Fiorotti, Bairro Itaraninha, Itarana/ES, medindo a área de 244,80 m² (duzentos e quarenta e quatro metros e oitenta centímetros quadrados), confrontando-se pelos lados com Mitra Diocesana de Colatina, Lote 39 - 20,40 m e por outro lado com Olindo Antonio Patero, mat 4058 – 20,40 m, pelo fundo com Jacob Humberto Baldotto, lote 36 – 12,00 m e pela frente com Rua Vereador Antonio Herique Fiorotti – 12,00 m, sendo originário de área maior medindo 13.812 m² registrado na Matrícula nº 3.928, Lº 2, F 1, apresentando para tal a documentação exigida pelo artigo 216-A, Incisos I a IV, da Lei 6.015/73. Pelo acima exposto, ficam todos os interessados no referido imóvel NOTIFICADOS do teor desta, e do prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste Edital, para apresentar ao Cartório de Registro de Imóveis de Itarana, sito na Rua Jerônimo Monteiro, 100, Centro, Itarana/ES, qualquer tipo de manifestação acerca do referido direito pretendido, devidamente assinada e com firma reconhecida, munido de documentos, presumindo-se a anuência em caso de não manifestação no prazo legal. Itarana/ES, 12 de julho de 2021.



Ofício nº 019/2021 Itarana/ES, 12 de julho de 2021. EDITAL Faz saber A TODOS OS INTERESSADOS que RAIMYSON CORDEIRO ROCHA, brasileiro, solteiro, vendedor, inscrito no CPF/MF sob o nº 116.178.717-88 e CI nº 2099695-SPTC-ES, residente e domiciliado na Rua Ruy de Almeida Rocha, nº 50, Niteroi, Itarana/ES e WILLIAN GOMES XAVIER, brasileiro, solteiro, escrevente auxiliar, inscrito no CPF/MF sob o nº 162.573.827-77, e CI 3.577.055-SPTC-ES, residente e domiciliado na Rua Vereador Antônio Henrique Fiorotti, nº 261, Itaraninha, Itarana/ES; e como segundos solicitantes Sra. ADRIANE CORRÊA DE MARTIN POSTINGHEL, brasileira, casada, contabilista, inscrita no CPF/MF sob o nº 015.202.507-38 e CI nº 954.248-SPTC-ES, e seu marido LEANDER CESAR POSTINGHEL, brasileiro, casado, lavrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.637.547-56 e CI nº 958.073-SPTC-ES, residentes e domiciliados na Rua Hugo Talon, nº 65, Centro, Itarana/ES e ALESSANDRA CORRÊA DE MARTIN MIELKE, brasileira, casada, escriturária, inscrita no CPF/MF sob o nº 030.986.907-20 e CI nº 1.185.930-SSP-ES, e seu marido TIAGO COAN MIELKE, brasileiro, casado, cirurgião dentista, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.635.517-54 e CI nº 1.327.712-SPTC-ES, residentes e domiciliados na Rua José Colnago, 691, Centro, Itarana/ES, protocolaram nesta Serventia, sob o nº 9.757, em data de 26/05/2021, o pedido de Reconhecimento e Declaração da Usucapião Extrajudicial de UM LOTE URBANO de nº 09 , da quadra 03, sem benfeitorias, situado na Avenida 02, do Bairro Itaraninha, em Itarana/ES, medindo a área de 369,46 m² (trezentos e sessenta e nove metros e quarenta e seis centímetros quadrados), com as seguintes confrontações e dimensões: ao norte (frente), medindo 18,20 m com a Avenida 02, pela lateral Oeste, medindo 20,30 m com lote 10 (Edmar Hammer) e pela lateral leste, medindo 20,30 m com lote 08 (Marco Elias Milli – Mat 4056) e ao sul medindo 18,20 m, com lote 07 (Adriane Corrêa De Martin Postinghel e Alessandra Corrêa de Martin Mielke), sendo originário de área maior medindo 13.812 m² registrado na Matrícula nº 3.928, Lº 2, F 1, apresentando para tal a documentação exigida pelo artigo 216-A, Incisos I a IV, da Lei 6.015/73. Pelo acima exposto, ficam todos os interessados no referido imóvel NOTIFICADOS do teor desta, e do prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste Edital, para apresentar ao Cartório de Registro de Imóveis de Itarana, sito na Rua Jerônimo Monteiro, 100, Centro, Itarana/ES, CEP 29.620-000, qualquer tipo de manifestação acerca do referido direito pretendido, devidamente assinada e com firma reconhecida, munido de documentos, presumindo-se a anuência em caso de não manifestação no prazo legal. Itarana/ES, 12 de julho de 2021.

