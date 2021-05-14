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Cartórios - 14/05/2021

sexta-feira

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 01:00

Publicado em 

14 mai 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

14-05-21 - CARTORIOS.pdf

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Cartórios

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Thaynara Moreira de Assis Lobato, Oficiala Interina do Registro de Imóveis da Comarca de Ibitirama, ES... Faz saber a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia em 14/01/2021 o requerimento pelo qual GENIVAN RENATO CADETE ANDRE, brasileiro, divorciado, técnico em elétrica, portador do CPF sob o nº 089.314.647-11 e da Carteira de Identidade sob o nº 1.740.027/SSP-ES, solicitara o reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião extrajudicial, nos termos do art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, autuado sob protocolo 5374 de 14/01/2021, do imóvel rural: constante de 241.309,00m² (duzentos e quarenta e um mil e trezentos e nove metros quadrados), de terras, localizado no lugar denominado “Astréia, Boa Vista e/ou Córrego São João”, neste Distrito da Sede do Município e Comarca de Ibitirama, ES, confrontando-se pelos seus diversos lados com: José Francisco Azevedo da Silva; João Oroique Ogioni; Edmilson Silva de Moura; Andreia Figueiredo Barroso e com quem mais de direito, oriundo da matrícula 2648, Livro 2, pág. 01, de propriedade de JOÃO WANDEKOCHEN e sua mulher LINDOMAR ALVES WANDEKOCHEN, brasileiros, ele agricultor, portador do CPF sob o nº 994.433.337-91, residentes atualmente em local incerto e não sabido, ficam intimados para se manifestarem em relação ao pedido de reconhecimento de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, apresentando impugnação escrita nesta Serventia de Registro de Imóveis, situada na Rua Otávio Schwartz, nº 13, Centro, Ibitirama, ES, CEP: 29540-000, de segunda-feira à sexta-feira de 09:00h às 18:00h, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste edital, cientes que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo Requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. Ibitirama, ES, 10 de maio de 2021. A Oficiala, Thaynara Moreira de Assis Lobato.

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