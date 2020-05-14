Cartórios - 14/05/20

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DULCINÉIA REGINA FALLER HOFFMAM, registradora subst. legal do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, Em virtude de não ter encontrado VITÓRIA HELENA CARDOSO PIMENTA, com endereço na Rua Constante Sodré, nr. 1.179, apto. 602, Praia do Canto-ES, NOTIFICO-A para comparecer a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 13 (treze) de maio (05) de 2.020. Eu, ______________, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. ________________________________ - Registradora -

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DULCINÉIA REGINA FALLER HOFFMAM, registradora subst. legal do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, Em virtude de não ter encontrado RENATO KLEIN, com endereço em Sítio Klein, Paraju  DOMINGOS MARTINS - ES, NOTIFICO-O para comparecer a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 13 (treze) de maio (05) de 2.020. Eu, ______________, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. ________________________________ - Registradora -



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DULCINÉIA REGINA FALLER HOFFMAM, registradora subst. legal do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, Em virtude de não ter encontrado RAFAEL KLEIN, com endereço em Sítio Klein, Paraju  DOMINGOS MARTINS - ES, NOTIFICO-A para comparecer a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 13 (treze) de maio (05) de 2.020. Eu, ______________, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. ________________________________ - Registradora -



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DULCINÉIA REGINA FALLER HOFFMAM, registradora subst. legal do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, Em virtude de não ter encontrado KÁTIA REGINA STELZER PAGIOLA, com endereço na Rua Constante Sodré, 1.179, apto. 602, Praia do Canto-ES, NOTIFICO-A para comparecer a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 13 (treze) de maio (05) de 2.020. Eu, ______________, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. ________________________________ - Registradora -

