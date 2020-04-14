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Cartórios

Cartórios - 14/04/20

Cartórios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 01:00

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 01:00

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Cartórios - 14/04/20

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Cartórios

Cartório do 1º Ofício da Comarca de Santa Leopoldina/ES EDITAL DE INTIMAÇÃO Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina  ES, sob o protocolo nº36.033, com os seguintes dados: REQUERENTE: MIRTIS BIGOSSI ROBERTS, titular da carteira de identidadenº 1.026.044-SSP-ES e CPF nº 985.876.507-00;IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Uma área de terra de cultura, legitimada, medindo 39.388,80 M2 com o perímetro de 885,00 metros, situado no lugar denominado Vargem Grande, Distrito de Mangarai, neste Município e Comarca de Santa Leopoldina  ES, sem benfeitorias, toda em capoeiras e capim meloso, limitando-se com as partes, pertencente a Oswaldina Corrêa de Freitas, com parte pertencente a José Corrêa de Freitas, ainda a área pertencente a Ilton de Oliveira e com o córrego em divisa com terrenos de José Camilo Sobrinho, também conhecido por José Camilo de Mendonça, não contendo benfeitorias, toda em capoeiras e capim meloso,sob a Matrícula nº 560, do Livro 2-C, do serviço de Registro de Imóveis, pertencente à : MARIA DA PENHA LEMOS VERNECK. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Usucapião Extrajudicial Extraordinário. TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: há mais de 10 (dez) anos, sobre o imóvel acima descrito. Pelo presente Edital de Intimação, ficam terceiros eventualmente interessados para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina  ES, com as razões da sua discordância, no prazo de 15(quinze) dias corridos contados após o transcurso de 20 (vinte) dias desta publicação, ficando advertidos de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina  ES, situado na Rua Bernardino Monteiro, nº 77, Centro, Santa Leopoldina-ES.Aos treze diasdo mês de Abril de dois mil e vinte(13/04/2020). Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina  ES, situado na Rua Bernardino Monteiro, nº 77, Centro, Santa Leopoldina-ES. Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis.

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