Cartórios - 14/03/2023

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. Domingos Martins, 14 de fevereiro de 2.022. De : WALDEMAR FALLER, Titular do Cartório do 1o. Ofício da Comarca de Domingos Martins – ES. Ao : Exmo. Sr. PREFEITO MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS. Rua Bernardino Monteiro, n° 22 – Centro – Domingos Martins-ES. CEP: 29.260-000. As.: Notificação (faz). Senhor Prefeito: Em atendimento ao Art. 15 do Provimento n° 65/2017 do CNJ – Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta a Usucapião Extrajudicial, que prescreve: “Estando o requerimento regularmente instruído com todos os documentos exigidos, oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal ou ao Município pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos ou pelo correio com aviso de recebimento, para manifestação sobre o pedido no prazo de quinze dias. § 1° - A inércia dos órgãos públicos diante da notificação de que trata este artigo não impedirá o regular andamento do procedimento nem o eventual reconhecimento extrajudicial da usucapião. § 2° - Será admitida a manifestação do Poder Público em qualquer fase do procedimento. § 3° - Apresentada qualquer ressalva, óbice ou oposição dos entes públicos mencionados, o procedimento extrajudicial deverá ser encerrado e enviado ao juízo competente para o rito judicial da usucapião.” NOTIFICO esse órgão que, foi requerido e apresentado neste serviço registral, por RENILDA GOESE WRUCK, toda a documentação exigida constante do referido provimento para procedimento da usucapião extrajudicial do imóvel a seguir descrito: Um terreno rural sito em Chapéu, Domingos Martins-ES, medindo a área de 173.893,55 m2 (cento e setenta e três mil, oitocentos e noventa e três metros e cinqüenta e cinco decímetros quadrados), limitando-se ao norte com imóveis pertencentes a Adriano Brusque, Itamar Briusque e Vilmar Schneider, ao leste com imóvel pertencente a Renilda Goese Wruck e ao oeste com imóvel pertencente a Ilza Goese Gerhardt, conforme planta e memorial descritivo. Notificação esta, que é feita para que, em havendo interesse por parte deste órgão, manifeste-se, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina a legislação supra citada, ressaltando que, o silêncio (inércia) não impedirá o regular andamento do procedimento e o eventual reconhecimento extrajudicial da usucapião. Sem mais para o momento aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Respeitosas saudações, WALDEMAR FALLER, Oficial.

