Cartórios - 14/03/2020

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): G M V DE OLIVEIRA ME - CNPJ: 19.697.413/0001-03 IASSNAIA P DA SILVA - CNPJ: 27.286.416/0001-74 DISA DESTILARIA ITAUNAS S/A - CNPJ: 27.575.950/0002-81 COMERCIAL KAREN VENANCIA LTDA ME - CNPJ: 04.697.380/0001-16 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 16 de março de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 13 de março de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã