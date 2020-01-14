Cartórios - 14/01/2020

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): JOSE GINALDO SANTOS DE JESUS - CNPJ: 32.625.749/0001-10 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 14 de janeiro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 13 de janeiro de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã
CONSTRUTECKMA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 00.005.275/0004-60 Protocolo: 1131722
FRAN ELETROMECANICA LTDA - CNPJ: 03.050.990/0002-41 Protocolo: 1131719
JAIRO DA SILVA FAHNING ME - CNPJ: 28.477.628/0001-00 Protocolos: 1131837, 1131838
MA DE OLIVEIRA RESTAURANTE E SELF SERVICE PAC - CNPJ: 24.069.390/0001-14 Protocolo: 1131839
MFX SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP - CNPJ: 14.211.567/0001-11 Protocolo: 1131732
R.I.R CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 30.726.191/0001-34 Protocolo: 1131737
RONEY DOMINGOS TEIXEIRA - CNPJ: 25.975.670/0001-54 Protocolo: 1131944
SERRA MOTOCICLETAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.111.420/0001-73 Protocolo: 1131935
CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA
Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 15 de Janeiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 13 de Janeiro de 2020
ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala
site: www.cartorioserra.com.br
Expediente: 09:00 às 18:00
Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
C. A. FERREIRA - OTICA CRISTAL ME 1 CNPJ: 30.054.313/0001-93
ERIC CARVALHO CARDELLI 1 CPF: 136.125.207-33
GEDEON SALES DOS SANTOS 2 CNPJ: 10.612.780/0001-84
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quarta-feira, 15 de janeiro de 2020, notifica-as do protesto.
Serra, ES, terça-feira, 14 de janeiro de 2020.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã