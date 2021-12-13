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Cartórios - 13/12/2021

Segunda-feira

Publicado em 

13 dez 2021 às 01:00

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

13-12-21 - CARTORIOS.pdf

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Cartórios

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO WALDEMAR FALLER, registrador do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, em virtude de não tere sido encontrado: JOSÉ MARIO FRAÇÃO FARDIN Com endereço em Vila Rua Padre Francisco Alberts, n° 194, em frente ao Seminário, Santa Isabel, Domingos Martins-ES, Cep.: 29.260-000, NOTIFICO(s) as Vossas Senhorias a comparecerem a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 09 (nove) de Dezembro de 2.021. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registrador, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcineia Regina Faller Hoffmam

 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO WALDEMAR FALLER, registrador do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, em virtude de não terem sido encontrados: 1 – GIDEONI GOESE 2 – LOUDER MARIANO GOESE 3 – GILDEMAR GOESE Com endereço em Vila de Ponto Alto, Ponto Alto, Distrito de Paraju, Domingos Martins/ES, Cep.: 29.260-000, NOTIFICO(s) as Vossas Senhorias a comparecerem a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 09 (nove) de Dezembro de 2.021. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registrador, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcineia Regina Faller Hoffmam

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