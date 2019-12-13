Cartórios

Cartórios - 13/12/19

Redação de A Gazeta

13 dez 2019 às 00:00

Arquivos & Anexos

Tamanho do arquivo: 596kb
EDITAL DE INTIMAÇÃO Elisabeth Bergami Rocha, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona da Serra, Comarca da Capital, ES, nomeada na forma da Lei, etc... INTIMA, através do presente edital, nos termos do disposto no § 4º do art. 26 da Lei nº 9.514/97, a requerimento do Caixa Econômica Federal, o(a) Sr(a). SANDRO DOS SANTOS MICHELASSI, inscrito(a) no CPF/MF sob n° 148.434.757-93, proprietário(a) fiduciante do imóvel situado na Rua Muriaquatiara, Lote 18, Quadra 52, Condomínio Ipê Laranja, casa 01, Residencial Centro da Serra, Serra- ES, garantido por alienação fiduciária através do contrato de financiamento nº 844441683834-1, firmado em 16 de novembro de 2017, registrado sob o nº. 04 da matrícula nº 46.784 do Livro 2, a satisfazer no prazo de 15 (QUINZE) DIAS  a contar da terceira publicação deste edital em 15/12/2019  junto a este Cartório situado na Rua Major Pissarra, nº 196, Centro, Serra, ES, as obrigações contratuais referentes às parcelas, de nºs 014 a 023, vencidas desde 20/01/2019 a 20/10/2019. Fica(m), desde já, CIENTE(S) de que o não cumprimento da obrigação no prazo, ora estipulado, garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credora Fiduciária  CAIXA. Informa que o pagamento deverá ser efetuado por meio de cheque administrativo, nominal a CEF, somando-se o valor total das parcelas vencidas, e das que se vencerem no prazo desta intimação, mais emolumentos cartorários e despesas com a publicação deste edital. Esta intimação está sendo feita por Edital por não ter(em) sido localizado(s) nos endereços indicados. Serra, ES, 12 de dezembro de 2019. Elisabeth Bergami Rocha Oficiala e Tabeliã. EDITAL DE INTIMAÇÃO Elisabeth Bergami Rocha, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona da Serra, Comarca da Capital, ES, nomeada na forma da Lei, etc... INTIMA, através do presente edital, nos termos do disposto no § 4º do art. 26 da Lei nº 9.514/97, a requerimento do Caixa Econômica Federal, o(a) Sr(a). ANDREIA MIRANDA DA SILVA, inscrito(a) no CPF/MF sob n° 142.996.127-95, proprietário(a) fiduciante do imóvel situado na Rua Castanheiro esquina com a rua Cupiaba, Lote 10, Quadra 647, Condomínio Castanheiro, casa 04, Loteamento Centro da Serra, Serra- ES, garantido por alienação fiduciária através do contrato de financiamento nº 844440954222-0, firmado em 08 de julho de 2015, registrado sob o nº. 02 da matrícula nº 42.893 do Livro 2, a satisfazer no prazo de 15 (QUINZE) DIAS  a contar da terceira publicação deste edital em 15/12/2019  junto a este Cartório situado na Rua Major Pissarra, nº 196, Centro, Serra, ES, as obrigações contratuais referentes às parcelas, de nºs 048 a 051, vencidas desde 08/07/2019 a 08/10/2019. Fica(m), desde já, CIENTE(S) de que o não cumprimento da obrigação no prazo, ora estipulado, garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credora Fiduciária  CAIXA. Informa que o pagamento deverá ser efetuado por meio de cheque administrativo, nominal a CEF, somando-se o valor total das parcelas vencidas, e das que se vencerem no prazo desta intimação, mais emolumentos cartorários e despesas com a publicação deste edital. Esta intimação está sendo feita por Edital por não ter(em) sido localizado(s) nos endereços indicados. Serra, ES, 12 de dezembro de 2019. Elisabeth Bergami Rocha Oficiala e Tabeliã. ABM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 08.412.251/0001-95 Protocolo: 1126022 ALEX SANDRO HIGINO PAULA - CPF: 052.803.487-16 Protocolo: 1125772 ALEXANDRE BORGES CHALITA - CPF: 528.547.602-04 Protocolo: 1125988 ALIANDRA SANTANA PEREIRA - CPF: 107.798.497-95 Protocolo: 1125929 ALIANDRA SANTANA PEREIRA - CNPJ: 15.918.757/0001-36 Protocolo: 1125929 ALPHA FAUSTA DO NASCIMENTO ROSA - CPF: 085.815.487-09 Protocolo: 1125776 ANALU COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LT - CNPJ: 11.904.155/0002-50 Protocolo: 1125737 ANDRE LACERDA BARCELOS - CNPJ: 13.519.239/0001-14 Protocolo: 1125907 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS 25872672691 - CNPJ: 17.811.685/0001-59 Protocolo: 1126021 ANTONIO SOARES COSTA EIRELI - CNPJ: 12.983.500/0001-70 Protocolo: 1125850 ARANDU ENGENHARIA E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.879.204/0001-60 Protocolo: 1125919 ASSIS FOOD EIRELI - CNPJ: 26.009.875/0001-48 Protocolo: 1125883 AUTO NIVEL SOM E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 10.485.008/0001-49 Protocolo: 1125810 AUTO SERVICO MANASSES LTDA - CNPJ: 26.244.486/0001-05 Protocolo: 1126002 B & M ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI - CNPJ: 25.112.105/0001-63 Protocolo: 1125942 BANDEIRANTES PADARIA E CONFEITARIA LTDA - CNPJ: 21.737.966/0001-86 Protocolo: 1125930 BBG CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 10.677.775/0001-50 Protocolo: 1125843 BICHO MIMADO LTDA - CNPJ: 06.879.946/0001-56 Protocolo: 1125868 BRASPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA - CNPJ: 15.457.274/0001-81 Protocolo: 1125998 C G COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.719.875/0001-52 Protocolo: 1125988 C R MONTAGENS LTDA - CNPJ: 12.983.665/0001-41 Protocolo: 1125977 C&G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME - CNPJ: 08.588.492/0001-90 Protocolo: 1125741 CARGOTEXTIL TECELAGEM DE FITAS EIRELI - CNPJ: 15.516.095/0001-78 Protocolo: 1125915 CASA FORTE PNEUS LTDA - CNPJ: 20.368.264/0001-00 Protocolo: 1125852 CASTLE ROCK BAR EIRELI - CNPJ: 30.763.132/0001-36 Protocolo: 1126032 CELENEY GOMES STOFEL - CPF: 653.914.207-25 Protocolo: 1125781 CENTRO AUTOMOTIVO LILIU EIRELI - CNPJ: 01.602.288/0001-37 Protocolo: 1125950 CENTRO AUTOMOTIVO TRES PODERES LTDA ME - CNPJ: 12.849.785/0001-50 Protocolo: 1125742 CLARINDA GORONCIO DELFIM 02288317760 - CNPJ: 19.093.610/0001-05 Protocolo: 1125677 CLICK MOBILE TECNOLOGIA E MOBILIDADE EIRELI - CNPJ: 18.248.913/0001-97 Protocolo: 1125824 COMBATE EQUIPAMENTO DE INCENDIO LTDA - CNPJ: 22.416.103/0001-70 Protocolo: 1125932 COMERCIAL AMERICA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - CNPJ: 07.745.452/0001-41 Protocolo: 1125825 COMISSARIA AEREA CAPIXABA LTDA - CNPJ: 08.508.557/0001-40 Protocolo: 1125817 CONCEPT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 14.525.829/0001-12 Protocolo: 1125870 CONECTY INSTALACOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.040.574/0001-68 Protocolo: 1125991 CONSTRUTORA SANTOS & SILVA LTDA - CNPJ: 22.804.501/0001-63 Protocolo: 1125937 CONTROL PROJECT ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 15.191.519/0001-71 Protocolo: 1125966 COUTINHO E MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 11.840.661/0001-41 Protocolo: 1125983 CROMOVIX REVESTIMENTO EM METAIS LTDA - CNPJ: 15.221.184/0001-97 Protocolo: 1125877 D & DC COMERCIO DE COSMETICOS LTDA ME - CNPJ: 13.068.920/0001-93 Protocolo: 1125740 D.E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.708.936/0001-01 Protocolo: 1126001 DEUSLY DE FATIMA MOREIRA TEIXEIRA 0311945074 - CNPJ: 12.203.381/0001-95 Protocolo: 1126016 DIEGO HENRIQUE SOUSA CASAQUI - CPF: 116.040.227-28 Protocolo: 1125777 DIP COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.470.405/0001-03 Protocolo: 1125948 DROGARIA DROGALAB LTDA ME - CNPJ: 39.318.472/0001-22 Protocolos: 1126017, 1126041 DROGARIA RODRIGUES COSTA E CIA LTDA - CNPJ: 06.241.283/0001-40 Protocolo: 1126037 DU MIGUEL DROGARIA LTDA ME - CNPJ: 22.295.201/0001-04 Protocolo: 1126044 DUNAS DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS - CNPJ: 10.821.234/0001-53 Protocolo: 1125732 E.LAURINDO SUPER UP ME - CNPJ: 12.997.539/0001-46 Protocolo: 1125747 ECO LAVE SERVICE CAR LTDA ME - CNPJ: 12.941.515/0001-75 Protocolo: 1125743 EMERGENCE HOUSE LTDA - CNPJ: 02.462.882/0001-32 Protocolo: 1125807 ENGEMEC ENGENHARIA MECANICA LTDA ME - CNPJ: 00.803.068/0001-09 Protocolo: 1126027 ENIGMA ENGENHARIA S/S LTDA - CNPJ: 01.376.770/0001-04 Protocolo: 1125980 ERICK DA SILVA FERREIRA - CNPJ: 22.134.432/0001-28 Protocolo: 1125702 ERICO SOUZA FRASSON ME - CNPJ: 09.559.825/0001-15 Protocolo: 1125750 ESCUDERIA TATICA EIRELI - CNPJ: 22.427.841/0001-12 Protocolo: 1125830 ESPIRITO SANTO BORRACHAS LTDA - CNPJ: 31.695.828/0001-35 Protocolo: 1125885 F1 TYRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 18.519.722/0001-12 Protocolo: 1125836 F3 PNEUS & RODAS LTDA - CNPJ: 14.730.241/0001-09 Protocolo: 1125881 FABRICIO CORADINI DE OLIVEIRA - CPF: 097.121.387-98 Protocolo: 1125760 FALCON SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 20.399.953/0001-81 Protocolo: 1125906 FAMA CALCADOS LTDA ME - CNPJ: 09.458.650/0001-50 Protocolo: 1125751 FORTIS AUTOMACAO EIRELI - CNPJ: 15.395.688/0001-23 Protocolo: 1125997 FREIJO INDUSTRIA E COM MOV E DEC LTDA ME - CNPJ: 28.529.576/0001-60 Protocolo: 1125591 G F N FAGUNDES - PENELOPE MODA FEMININA ME - CNPJ: 13.171.565/0001-83 Protocolo: 1125738 GUTHEMBERG MIRANDA DRUMOND - CPF: 062.026.706-22 Protocolo: 1125758 GUZZO RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 22.730.137/0001-34 Protocolo: 1125908 HAIMA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L - CNPJ: 03.399.930/0001-58 Protocolo: 1125949 HIDROLUZ MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.644.182/0001-97 Protocolo: 1125840 INOVE SOLUCOES & LOGISTICAS LTDA - CNPJ: 17.401.701/0001-35 Protocolo: 1125974 IVANEI DOS SANTOS PESSOA - CPF: 059.784.667-77 Protocolo: 1125724 J. L. PAULO - GOURMET ALIMENTOS E SERVICOS - CNPJ: 05.272.977/0001-81 Protocolo: 1125909 JACKSON LEITE PAULO - CPF: 087.727.407-01 Protocolo: 1125909 JAPONES FOOD SERVICE LTDA - CNPJ: 21.313.631/0001-30 Protocolo: 1125990 JARDIM CAMBURI IDIOMAS E COMERCIO DE MATERIAS - CNPJ: 17.300.379/0001-58 Protocolo: 1125984 JEZANIA A. FRAGA - CNPJ: 06.232.629/0001-43 Protocolo: 1125808 JOCIMAR SANTANA - CPF: 910.197.967-15 Protocolo: 1125943 JOMAP COMERCIAL LTDA - CNPJ: 06.813.714/0001-03 Protocolo: 1125889 JOSE PAULO AZEVEDO - CPF: 416.821.067-72 Protocolo: 1125780 JW CONSERVACAO, LIMPEZA E SEGURANCA LTDA-ME - CNPJ: 15.386.007/0001-60 Protocolo: 1125872 KALIFA S BAR LTDA - ME - CNPJ: 26.749.868/0001-82 Protocolo: 1126019 KAROLINE MACHADO MESSA - CPF: 126.719.107-46 Protocolo: 1125920 KAWAI COMERCIO LTDA - CNPJ: 14.591.958/0001-09 Protocolo: 1125922 KELLY FALABRETTI GAUTO & CIA LTDA ME - CNPJ: 13.015.460/0001-35 Protocolo: 1126023 L.H DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES - CNPJ: 15.398.550/0001-88 Protocolo: 1125933 LEO CALCADOS E JOIAS LTDA - CNPJ: 05.404.889/0001-96 Protocolo: 1125884 LIDER SERVICE ADMINISTRACAO EIRELI - CNPJ: 20.079.298/0001-84 Protocolo: 1125846 LOGAM LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.519.318/0001-25 Protocolo: 1125858 LOJAS BIG MOVEIS LARANJEIRAS LTDA - CNPJ: 11.978.488/0001-42 Protocolo: 1125895 LR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.935.064/0001-35 Protocolo: 1125804 LUIZ CARLOS DO AMARAL REISEN - CPF: 087.759.007-93 Protocolo: 1125873 LUIZ CARLOS DO AMARAL REISEN - CNPJ: 24.669.014/0001-60 Protocolo: 1125873 LUZAMIR APARECIDA FERREIRA GAMA - CNPJ: 01.269.327/0001-26 Protocolo: 1125806 M.B. COMERCIO DE ARTIGOS DO LAR EIRELI - CNPJ: 17.163.441/0001-07 Protocolo: 1125867 M.P. DA SILVA - CNPJ: 17.316.128/0001-61 Protocolo: 1125888 MABA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 23.570.300/0001-01 Protocolo: 1125920 MAGAZIN VITORIA LTDA ME - CNPJ: 18.222.129/0001-00 Protocolos: 1125644, 1125669 MAIRINK TELECOM LTDA - CNPJ: 22.556.698/0001-69 Protocolos: 1125992, 1126028 MALL COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 14.310.342/0001-12 Protocolo: 1125985 MARCIO ANTONIO NUNES - CPF: 985.737.307-06 Protocolo: 1125807 MARCK SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.717.858/0001-10 Protocolo: 1125880 MARIA DAS GRACAS CRIBARI - CPF: 915.663.557-53 Protocolo: 1125811 MARIA DAS GRACAS CRIBARI SOARES - CNPJ: 31.770.126/0001-79 Protocolo: 1125811 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA MARQUES - CNPJ: 01.994.977/0001-34 Protocolo: 1126029 MARTELENA PEREIRA DA SILVA - CPF: 605.787.873-69 Protocolo: 1125888 MARVISEG DO BRASIL LTDA - CNPJ: 14.576.073/0001-30 Protocolo: 1125903 MFX SERVICOS E CONSTRUCOES EIR - CNPJ: 14.211.567/0001-11 Protocolo: 1126009 MICROS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 31.746.357/0001-47 Protocolo: 1125957 MILCA COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 15.495.794/0001-89 Protocolo: 1125952 MIRRAGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.595.098/0001-16 Protocolo: 1125996 MURALHA SEGURANCA LTDA - CNPJ: 03.905.722/0001-83 Protocolo: 1125910 N & F ASSISTENCIA 24 HORAS EIRELI - CNPJ: 02.939.365/0001-01 Protocolo: 1125814 NARTHAN COGO SOARES ME - CNPJ: 13.393.273/0001-95 Protocolo: 1125736 NET-TRONIC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LT - CNPJ: 11.461.629/0001-55 Protocolo: 1125828 NETUNO COMERCIO DE PESCADOS EM GERAL EIRELI - CNPJ: 17.551.198/0001-02 Protocolo: 1125982 NILSON LEONIDIO FERREIRA - CPF: 090.389.437-84 Protocolo: 1125978 OCEANOS COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 12.209.960/0001-45 Protocolo: 1126038 ORIGENS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LT - CNPJ: 11.819.854/0001-10 Protocolo: 1125961 ORM LOCACOES EIRELI - CNPJ: 12.602.604/0001-97 Protocolo: 1126007 P.C. COSTA PRESTACAO DE SERVICOS - CNPJ: 21.827.428/0001-82 Protocolo: 1125955 PALLADIUM LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 03.360.325/0001-73 Protocolo: 1126025 PAO E VINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.500.495/0001-79 Protocolo: 1125821 PAULO CESAR COSTA - CPF: 798.293.337-87 Protocolo: 1125955 PAULO JOSE BRASIL DE FRANCESCO - CPF: 443.296.520-72 Protocolo: 1125754 PAULO MOTA DOS SANTOS - CPF: 106.754.268-04 Protocolo: 1125593 PEREIRA E LIMA SERVICOS E MANUTENCAO DE VEIC - CNPJ: 13.604.462/0001-60 Protocolo: 1125734 PETROLEO PLANALTO LTDA - CNPJ: 02.839.464/0001-11 Protocolo: 1125813 PLANET VEICULOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 16.675.618/0001-91 Protocolo: 1126004 PORTO CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 11.491.006/0001-25 Protocolo: 1126035 PRESERVARTE MANUTENCAO E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 13.035.766/0001-53 Protocolo: 1125893 PROJAE - PROJETO ATLETA ESCOLA - CNPJ: 07.200.760/0001-91 Protocolo: 1125749 PROJMAN CONSULTORIA & PROJETOS LTDA - CNPJ: 20.024.786/0001-94 Protocolo: 1125958 QUEIROZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 15.335.872/0001-88 Protocolo: 1125856 R & L COMERCIO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.739.587/0001-95 Protocolo: 1126026 R&F COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - CNPJ: 23.859.165/0001-19 Protocolo: 1125967 RB COMERCIO VAREJISTA LTDA - CNPJ: 16.861.710/0001-46 Protocolo: 1125838 REAL AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 19.047.674/0001-70 Protocolo: 1126024 RENATA P. DOS S.F.A. SILVA - ROUPAS E ASSESS - CNPJ: 11.253.170/0001-02 Protocolo: 1125745 RETCAP SERVICOS DE RETIFICA E MECANICA LTDA - CNPJ: 02.377.959/0001-76 Protocolo: 1125866 ROBERTO PEREIRA JUNIOR - CPF: 063.182.937-79 Protocolo: 1125774 ROLIM COMERCIO DE AGUAS LTDA - CNPJ: 08.705.497/0001-55 Protocolo: 1125859 RONEY INSTALACOES INDUSTRIAIS EIRELI - CNPJ: 22.225.329/0001-93 Protocolo: 1125864 RUDINEI BATISTA - CPF: 072.086.689-81 Protocolo: 1125849 RUDINEI BATISTA - RDB SALOMAO - CNPJ: 22.735.148/0001-07 Protocolo: 1125849 S J MODAS LTDA ME - CNPJ: 13.272.032/0001-98 Protocolo: 1125739 SANTA TEREZINHA COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - CNPJ: 12.864.057/0001-18 Protocolo: 1125855 SANTO PAO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - CNPJ: 25.342.887/0001-27 Protocolo: 1125943 SAO BERNARDO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 07.346.989/0012-91 Protocolo: 1125746 SERRA MOVEIS LTDA - CNPJ: 11.567.819/0001-51 Protocolo: 1125978 SHOPLX COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 06.880.059/0001-06 Protocolo: 1125869 SIENA ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 08.951.793/0001-36 Protocolo: 1125845 SILVIO GOMES VERVLOET - CPF: 124.162.057-14 Protocolo: 1125810 SM COLCHOES E ESTOFADOS EIRELI - CNPJ: 18.904.087/0001-97 Protocolo: 1125847 SUPREMA PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 18.645.922/0001-11 Protocolo: 1125962 SYLVANA MARSCHALL TORRES POCAS - CPF: 731.699.947-00 Protocolo: 1125812 T.N. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.428.478/0001-78 Protocolo: 1125939 TAPPETO CORRETAGEM E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 11.390.616/0002-13 Protocolo: 1125924 TELEFACIL TELECOMUNICACOES EIRELI - CNPJ: 28.146.243/0001-51 Protocolo: 1125848 TERRAPLENAGEM SERRANO LTDA - CNPJ: 11.121.695/0001-86 Protocolo: 1125995 TORRE FORTE ALTOE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.305.692/0001-00 Protocolo: 1125896 TOTAL MEDICAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 16.977.839/0001-14 Protocolo: 1125928 TRANSPORTES RED-WHITE LTDA - CNPJ: 11.234.099/0001-02 Protocolo: 1125902 TRISTAO MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.370.910/0001-80 Protocolo: 1125970 UNITRACTOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.930.787/0001-44 Protocolo: 1125886 V TRANS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 13.187.071/0001-97 Protocolo: 1126000 V. L P. TINTAS LTDA. - CNPJ: 30.793.079/0001-16 Protocolo: 1125897 VANUSA S. R. MIRANDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTO - CNPJ: 17.513.709/0001-93 Protocolo: 1125989 VANUSA SANTOS RUAS MIRANDA - CPF: 097.781.147-65 Protocolo: 1125989 VIESAN CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 01.734.192/0001-22 Protocolo: 1125892 VILLA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 21.786.905/0001-09 Protocolo: 1125971 VITORIA USINAGEM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.185.373/0001-26 Protocolo: 1125912 VIXFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.213.864/0001-94 Protocolo: 1125944 VW COMERCIO VAREJISTA LTDA - CNPJ: 21.270.330/0001-77 Protocolo: 1125860 W J CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 16.981.781/0001-82 Protocolo: 1125965 W SCOPEL MANUTENCAO E LOCACAO DE EMPILHADEIRA - CNPJ: 12.923.874/0001-08 Protocolo: 1125921 WESLEY DOS SANTOS - CPF: 057.175.477-57 Protocolo: 1125965 WESLEY SCOPEL - CPF: 082.252.637-90 Protocolo: 1125921 WYARA TONINI - CNPJ: 33.757.462/0001-07 Protocolo: 1125714 YUDA ALIMENTACOES LTDA - CNPJ: 10.943.164/0001-06 Protocolo: 1125981 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Protesto Especial Falimentar ENERGICEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETR - CNPJ: 31.072.826/0001-90 Protocolo: 1125693 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 16 de Dezembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 12 de Dezembro de 2019 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): JOSE GINALDO SANTOS DE JESUS - CNPJ: 32.625.749/0001-10 ALVENIR JESUS DA ROCHA JUNIOR - CNPJ: 32.664.089/0001-87 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 13 de dezembro de 2019, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 12 de dezembro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ADL MOVEIS E ELETRO LTDA 1 CNPJ: 22.605.134/0001-79 AILTON REZENDE DA SILVA ME 1 CNPJ: 13.774.395/0001-21 ANDREIA TEREZINHA VIDAL SILVA 1 CPF: 076.518.657-82 BURGER HOUSE EIRELI 1 CNPJ: 26.544.586/0001-49 CL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 1 CNPJ: 19.483.548/0001-68 CONSTRUTORA OCEANO LTDA 1 CNPJ: 03.719.326/0001-61 CREUSA ESMERALDA BARBOSA DE SOUZA MORELATO 1 CPF: 096.640.587-00 DAMIAO PEREIRA DE LEMOS SANTOS 1 CPF: 062.875.514-70 FABIO MARQUES DIAS BALLA 1 CPF: 104.037.497-27 FORTE CONSTRUCOES & ACABAMENTOS LTDA 1 CNPJ: 22.219.275/0001-53 J L LANCHES LTDA 1 CNPJ: 07.120.045/0001-49 JOAB OLIVEIRA GONCALVES 1 CNPJ: 22.553.535/0001-22 JOAB OLIVEIRA GONCALVES 1 CPF: 115.429.027-11 JOSAFA ROQUE DE SOUSA FILHO 1 CPF: 064.834.218-26 KEILA GOMES KATRINQUE ANDRADE 1 CNPJ: 15.816.038/0001-04 L T FONSECA - MERCEARIA E PADARIA LOMAR 1 CNPJ: 12.701.730/0001-07 LORENA TALITA FONSECA GONCALVES 1 CPF: 053.248.267-07 LUCAS BATISTA SILVA 15001212740 1 CNPJ: 32.701.015/0001-73 LUCIANA TEIXEIRA GOMES DA SILVA 1 CPF: 109.233.367-37 LUIZ CARLOS DE LIZ ME 1 CNPJ: 24.125.774/0001-07 LUIZ CARLOS LOPES NARDI 1 CPF: 031.991.677-48 MAISSHOW SUPERMERCADOS LTDA 1 CNPJ: 07.667.883/0001-37 MANG COMERCIO DE MANGEIRAS LTDA 1 CNPJ: 09.814.651/0001-90 MARCELO FERRARI DOS SANTOS 1 CPF: 101.175.077-50 MARIA HELENA PLASTER 1 CNPJ: 17.513.500/0001-20 MARIA HELENA PLASTER 1 CPF: 022.749.107-66 NIKO S BAR RABI MORATI LTDA 1 CNPJ: 19.255.951/0001-30 NILSON DE ALMEIDA SIMIS EIRELI 1 CNPJ: 28.718.694/0001-16 ODAIR JOSE CARVALHO DOS SANTOS 1 CPF: 938.038.425-49 PETERFRIO LTDA ME 1 CNPJ: 16.464.447/0001-51 POSTO DE SERVICOS SERRA LINDA LTDA 2 CNPJ: 02.923.967/0001-70 QUEILLA A. TEIXEIRA ROCHA ME 1 CNPJ: 10.358.020/0002-73 ROBERTO RODRIGUES DE PAULA 1 CPF: 527.033.637-53 ROGERIO MATTOS GARCIA 1 CPF: 075.806.157-97 ROSANA PEREIRA CARBAS 1 CPF: 584.011.215-15 SAN MARINO INDUSTRIA DE COLCHOES E ESTOFADOS 1 CNPJ: 12.880.013/0001-81 SANDRO FERNANDO MARCOS 1 CPF: 030.988.017-35 SONIA ELEONOR LEITE 1 CPF: 000.798.326-36 SUCATAO CARDOZO LTDA-ME 1 CNPJ: 07.720.383/0001-11 TIAGO SALES SILVA 1 CNPJ: 20.655.129/0001-45 USINAGEM SANT ANA LTDA 1 CNPJ: 04.335.894/0001-21 W.A. COMERCIO SAMPAIO LTDA 1 CNPJ: 20.202.135/0001-47 WALMIR ROCHA FERREIRA 1 CPF: 700.742.407-49 WELINGTON RIBEIRO MATTOS 1 CPF: 001.016.167-83 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia segunda-feira, 16 de dezembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, sexta-feira, 13 de dezembro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis, Protesto de Títulos, Registro de Títulos, Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas Acham-se neste Cartório do 1º de Afonso Cláudio, Av. Presidente Vargas, nº 46, Centro, Afonso Cláudio  ES, Tel: (27) 3735-3079, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Devedor(es): AUDINEIA LUZIA PROESCHALDT, CPF nº 121.101.227-14 Por não ter sido possível encontrá-lo, intimo-o para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 12-12-2019, notifico-o do protesto. Afonso Cláudio  ES, 12 de dezembro de 2019. IAMÊ PEIXOTO DORNELAS  Oficiala e Tabeliã

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

