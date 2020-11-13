Cartórios - 13/11/20

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DO JUÍZO DE VIANA DA COMARCA DA CAPITAL Endereço: Avenida Guarapari, nº 25 - Ed. Vieira - Sala 201 - Arlindo Ângelo Villaschi - Viana/ES - CEP 29136-176 Telefone: (27) 3343-3350 ou 3343-3342 - [email protected] EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL  PRENOTAÇÃO N° 018975 RAINER VICENTE DA SILVA, Oficial Substituto de Registro Geral de Imóveis da Comarca da Viana/ES, na forma da Lei nº 6.015/1973, artigo 216-A, § 4º, faz saber a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, aos AUSENTES, DESCONHECIDOS, EVENTUAIS INTERESSADOS, SEUS CÔNJUGES E/OU SUCESSORES, que na forma dor art. 216-A, da Lei n° 6.015/73 e Provimento n° 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça, foi protocolado nesta Serventia, sob o nº 018975, em 01.06.2020, Requerimento pelo qual LUIZ CARLOS ROCHA ALMEIDA, brasileiro, servidor público municipal, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 024861114501 DETRAN/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 761.530.377-04, natural de Vitória/ES, filho de Wilson Almeida e de Aline de Souza Rocha Almeida, nascido aos 16.03.1962, residente e domiciliado na Rua Antônio Rodrigues Siqueira, n° 18, Ribeira, Viana/ES, endereço eletrônico: [email protected], casado sob o regime da comunhão parcial de bens, no dia 06.07.1985, com SOLANGE FANTIN DE ALMEIDA, brasileira, servidora pública municipal, Carteira de Identidade n° 641.643 SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 862.081.607-15, natural de Cariacica/ES, filha de Nilton Fantin e de Therezinha Pereira Fantin, nascida aos 23.09.1964, solicitou o reconhecimento do direito de propriedade por meio de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL de Imóvel urbano com área total de 916,74m² (Novecentos e dezesseis metros e setenta e quatro decímetros quadrados) e o perímetro de 125,28 metros lineares, situado na Rua Antônio Rodrigues Siqueira, n° 18, Ribeira, Viana/ES, com as devidas descrições contidas na planta em anexo. Inscrição imobiliária n° 01.02.003.0351.001. Assim, ficam notificados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido formulado, que deverão apresentar impugnação escrita perante o Oficial de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da publicação deste Edital. Findo o prazo e não havendo outras pendências, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, procedendo-se ao registro do reconhecimento do direito de propriedade. Viana-ES, 11 de novembro de 2020. RAINER VICENTE DA SILVA. OFICIAL TABELIÃO SUBSTITUTO.

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DO JUÍZO DE VIANA DA COMARCA DA CAPITAL Endereço: Avenida Guarapari, nº 25 - Ed. Vieira - Sala 201 - Arlindo Ângelo Villaschi - Viana/ES - CEP 29136-176 Telefone: (27) 3343-3350 ou 3343-3342 - [email protected] EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL  PRENOTAÇÃO N° 018121 RAINER VICENTE DA SILVA, Oficial Substituto de Registro Geral de Imóveis da Comarca da Viana/ES, na forma da Lei nº 6.015/1973, artigo 216-A, § 4º, faz saber a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, aos AUSENTES, DESCONHECIDOS, EVENTUAIS INTERESSADOS, SEUS CÔNJUGES E/OU SUCESSORES, que na forma dor art. 216-A, da Lei n° 6.015/73 e Provimento n° 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça, foi protocolado nesta Serventia, sob o nº 018121, em 26.08.2020, Requerimento pelo qual CLAUDIO RANGEL, brasileiro, feirante, portador da Carteira de Identidade n° 839.057 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 980.466.167-53, nascido aos 05.02.1968, natural de Cachoeiro de Itapemirim/ES, filho de Josefina Rangel da Silva, não possui endereço eletrônico, casado sob o regime da Comunhão parcial de bens, na vigência da Lei n° 6.515/77 em 08.09.1994, com CLEIDE ANA DE CARVALHO SILVA RANGEL, brasileira, feirante, portadora da Carteira de Identidade n° 1.333.127 SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 071.936.667-46, nascida em 18.04.1976, não possui endereço eletrônico, natural de São Gabriel da Palha/ES, filha de Izaias Gomes da Silva e de Maria Madalena de Carvalho Silva, residentes e domiciliados na Rua Maria Joana Correa, s/n, Viana/ES, solicitou o reconhecimento do direito de propriedade por meio de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL de Parte do Lote 01 da quadra n° 03, do Loteamento Caxias do Sul, Viana/ES, com área total de 256,92m² (Duzentos e cinquenta e seis metros e noventa e dois decímetros quadrados) e o perímetro de 63,56 metros lineares, situado na Rua Maria Joana Correa, s/n, Caxias do Sul, Viana/ES, com as devidas descrições contidas na planta em anexo. Inscrição imobiliária n° 01.03.021.0195.001. Assim, ficam notificados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido formulado, que deverão apresentar impugnação escrita perante o Oficial de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da publicação deste Edital. Findo o prazo e não havendo outras pendências, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, procedendo-se ao registro do reconhecimento do direito de propriedade. Viana-ES, 11 de novembro de 2020. RAINER VICENTE DA SILVA. OFICIAL TABELIÃO SUBSTITUTO.

