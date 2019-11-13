Cartórios - 13/11/19

AUTO SERVICO MANASES LTDA ME - CNPJ: 26.244.486/0001-05 Protocolo: 1121570 CASA E LAZER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 11.171.256/0001-88 Protocolo: 1121643 R CONSERT MONTAGENS LTDA - ME - CNPJ: 18.974.211/0001-90 Protocolo: 1121642 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 14 de Novembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 12 de Novembro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA 1ª ZONA DA SERRA - ES - COMARCA DA CAPITAL EDITAL DE INTIMAÇÃO Elisabeth Bergami Rocha, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona da Serra, Comarca da Capital, ES, nomeada na forma da Lei, etc... INTIMA, através do presente edital, nos termos do disposto no § 4º do art. 26 da Lei nº 9.514/97, a requerimento da Caixa Econômica Federal, o(a) Sr(a). SHIRLEY MATOS DE BARROS, inscrito(a) no CPF/MF sob 059.041.237-01, proprietário(a) fiduciante do imóvel situado na Rua São Bernardo, Quadra 05, Lote 40, Lagoa de Jacaraipe, Serra, ES, garantido por alienação fiduciária através do contrato de financiamento nº 155551445920-9, firmado em 05/08/2011, registrado sob o nº. 04 da matrícula nº 9.893 do Livro 2, a satisfazer no prazo de 15 (QUINZE) DIAS  a contar da terceira publicação deste edital em 15/11/2019  junto a este Cartório situado na Rua Major Pissarra, nº 196, Centro, Serra, ES, as obrigações contratuais referentes às parcelas, de nºs 94 a 97, vencidas desde 05/06/2019 a 05/09/2019. Fica(m), desde já, CIENTE(S) de que o não cumprimento da obrigação no prazo, ora estipulado, garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel em favor da Credora Fiduciária  CAIXA. Informa que o pagamento deverá ser efetuado por meio de cheque administrativo, nominal à CEF, somando-se o valor total das parcelas vencidas, e das que se vencerem no prazo desta intimação, mais emolumentos cartorários e despesas com a publicação deste edital. Esta intimação está sendo feita por Edital por não ter(em) sido localizado(s) nos endereços indicados. Serra, ES, 12 de novembro de 2019. Elisabeth Bergami Rocha Oficiala e Tabeliã. CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA 1ª ZONA DA SERRA - ES - COMARCA DA CAPITAL EDITAL DE INTIMAÇÃO Elisabeth Bergami Rocha, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona da Serra, Comarca da Capital, ES, nomeada na forma da Lei, etc... INTIMA, através do presente edital, nos termos do disposto no § 4º do art. 26 da Lei nº 9.514/97, a requerimento da Caixa Econômica Federal, o(a) Sr(a). VANESSA DE OLIVEIRA PALHARES, inscrito(a) no CPF/MF sob 086.194.357-01, proprietário(a) fiduciante do imóvel situado na Rua Rio grande do Sul, Condomínio Residencial Parque Viva Jacaraipe, Apartamento 505, Bloco 01, Estância Monazítica, Serra, ES, garantido por alienação fiduciária através do contrato de financiamento nº 855552156973-0, firmado em 15/05/2012, registrado sob o nº. 02 da matrícula nº 37.597 do Livro 2, a satisfazer no prazo de 15 (QUINZE) DIAS  a contar da terceira publicação deste edital em 15/11/2019  junto a este Cartório situado na Rua Major Pissarra, nº 196, Centro, Serra, ES, as obrigações contratuais referentes às parcelas, de nºs 63 a 72, vencidas desde 15/01/2019 a 15/10/2019. Fica(m), desde já, CIENTE(S) de que o não cumprimento da obrigação no prazo, ora estipulado, garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel em favor da Credora Fiduciária  CAIXA. Informa que o pagamento deverá ser efetuado por meio de cheque administrativo, nominal à CEF, somando-se o valor total das parcelas vencidas, e das que se vencerem no prazo desta intimação, mais emolumentos cartorários e despesas com a publicação deste edital. Esta intimação está sendo feita por Edital por não ter(em) sido localizado(s) nos endereços indicados. Serra, ES, 12 de novembro de 2019. Elisabeth Bergami Rocha Oficiala e Tabeliã. CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): GRAZIELE CARVALHO DE ARAUJO - CPF: 436.671.018-80 Por não ter sido possível encontrá-la(s), intimo-a(s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 13 de Novembro de 2019, notifico-a(s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 12 de Novembro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE ITAGUAÇU  E.E.SANTO CNPJ/MF 29.989.944/0001-15  Rua Cel. Marcondes de Souza, 304, Centro Itaguaçu/ES  CEP 29.690-000. Tel. (27) 3725-1282 Fernanda Calmon Mantovanelli Monteiro  Oficial Interina Geiziana Marcelino  Escrevente Substituta e-mail: [email protected] EDITAL Faz saber A MARIA AMELIA COSTA COELHO que o JONATHAN ANDRÉ TESCH e DIANY LOSS FRANZIN TESCH, protocolaram nesta Serventia, sob nº 25.387, em data de 10/10/2019, o pedido de RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA de imóvel confrontante com V. Senhoria, localizado no Distrito de Palmeiras, Itaguaçu/ES, apresentando para tal a documentação exigida pelo artigo 216-A, Incisos I a IV, da Lei 6.015/73. Pelo exposto, venho por meio desta NOTIFICÁ-LA para que no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste Edital, apresentar ao Cartório de Registro de Imóveis de Itaguaçu, sito na Rua Coronel Marcondes de Souza, 304, Centro, Itaguaçu/ES, qualquer tipo de manifestação acerca do referido direito pretendido, devidamente assinada e com firma reconhecida, munido de documentos, presumindo-se a anuência em caso de não manifestação no prazo legal. Itaguaçu/ES, 05 de novembro de 2019. FERNANDA CALMON MANTOVANELLI MONTEIRO OFICIALA INTERINA Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME A.G.CONSTRUCOES E MANUTENCAO LTDA ME 1 CNPJ: 17.967.243/0001-04 ALMIR ROGERIO M DE OLIVEIRA ME 1 CNPJ: 18.422.685/0001-20 C. A. FERREIRA - OTICA CRISTAL 1 CNPJ: 30.054.313/0001-93 DARTAGNAN CAMPOS BELMIRO 1 CNPJ: 32.466.666/0001-26 EUCILENE DA SILVA SOARES 1 CNPJ: 31.187.827/0001-80 GRUPO IIDEIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SIST 1 CNPJ: 18.373.519/0001-80 LUCIENE CANDIDO NASCIMENTO DIAS ME 1 CNPJ: 15.147.545/0001-00 MDR - SERVICOS EM GERAL LTDA - ME 1 CNPJ: 15.735.286/0001-20 PROT-VIT REPRESENTACOES LTDA ME 1 CNPJ: 05.758.176/0001-20 SILVA AR CLIMATIZACAO EIRELI 1 CNPJ: 12.515.562/0001-57 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quinta-feira, 14 de novembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, quarta-feira, 13 de novembro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã