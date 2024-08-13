Cartórios - 13/08/2024

CARTÓRIO DO 1° OFICIO DE ARACRUZ Endereço: Rua Fiori Terci, 253 - Bairro: De Carli - Aracruz - ES Telefone: (27) 3256-2237 E-mail - [email protected] INTIMAÇÃO (S.F.I. Lei 9.514 de 20/11/97 Dr. Rubens Pimentel Filho, Oficial de Justiça do Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, e Civil de Pessoas Jurídicas, nomeado na forma da lei, etc., vêm a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR os Srs. VANILDO PATROCINIO TORRES CPF 083.671.557-85, ELISA JACOB FREITAS TORRES CPF: 115.824.937-31, proprietários do imóvel situado, à Rua Paraná nº 220, QD 66, L17, UM 220 RS1, Aracruz-ES CEP 29.198.203, a fim de que se dirija a esta serventia, na Rua Fiory Tercy, nº 253, Bairro De Carli, Aracruz/ES, durante o expediente de 2ª a 6ª feira as 9:00hs às 18:00hs NO PRAZO DE 15 (quinze) dias, contados da terceira e última publicação do presente edital, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, SOB PENA DE SER PROMOVIDA A CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- (CEF). NA QUALIDADE DE CREDORA FIDUCIÁRIA DA DIVIDA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/ FINANCIAMENTO Nº 06.3139.606.000176-74, firmado por VE SERVIÇOS EIRELI (17.818.419/0001-58) em 26/06/2019, com garantia de alienação fiduciária registrada sob o nº R-7, na Matricula 16.833, desse Cartório). E mais os emolumentos referentes à intimação. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude do fiduciante não ter sido localizado no endereço indicado. RUBENS PIMENTEL FILHO oficial Aracruz, 13 de agosto de 2024.

