Cartórios - 13/07/2021

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia em 27/03/2020, o requerimento pelo qual os Srs. Carlos Felipe dos Santos Lyra, nascido em 18/12/1979, advogado, portador da carteira de identidade n° 812.997-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 086.942.117-42 e sua esposa Luana Romero Moulin Teixeira, nascida em 31/07/1985, administradora, portadora da carteira de identidade n° 1.891.909-SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 107.596.677-99, brasileiros, casados sob o regime de comunhão parcial de bens e residentes e domiciliados neste estado, em Vitória, em Santa Helena, na Rua Almirante Soído, n° 271; Rafael Souza de Almeida, brasileiro, nascido em 04/07/1981, empresário, portador da carteira de identidade n° 1.618.036-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 091.301.397-83, solteiro e residente e domiciliado neste estado, em Vitória, em Mata da Praia, na Rua Rosa Martinelli, n° 08; Flávio Campos Dias, nascido em 05/02/1981, servidor público, portador da carteira de identidade n° 071141741-SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 055.680.007-94 e sua esposa Aline Bernardina da Silveira Dias, nascida em 02/10/1982, dentista, portadora da carteira de identidade n° 1.538.571-SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 092.333.947-78, brasileiros, casados sob o regime de comunhão parcial de bens e residentes e domiciliados neste estado, em Vitória, em Praia do Canto, na Rua Aleixo Netto, n° 1.003/101; Nabila Ramos de Carvalho, brasileira, nascida em 01/11/1990, engenheira, portadora da carteira de identidade n° 3.255.640-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 145.903.537-25, solteira e residente e domiciliada neste estado, em Vitória, em Praia do Canto, na Rua Desembargador Sampaio, n° 389; Gabriel Lorenzoni Silva, nascido em 28/05/1981, empresário, portador da carteira de identidade n° 1.550.649-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 085.069.277-65, casado sob o regime de separação de bens, conforme escritura pública de pacto antenupcial, lavrada no livro 494, fls. 204 do Cartório da 1ª. Zona de Vitória-ES, com Mariana Cabral de Queiroz, nascida em 03/05/1995, comerciante, portadora da carteira de identidade n° 3.051.177-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 130.089.827-51, brasileiros e residentes e domiciliados neste estado, em Vitória, em Santa Helena, na Rua José Teixeia, n° 69/1303; Gustavo Nascimento Ottoni, nascido em 10/04/1980, portador da carteira de identidade n° 502631090-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 088.104.987-55 e sua esposa Gabrieli Balieiro de Oliveira Ottoni, nascida em 15/08/1980, portadora da carteira de identidade n° 33075235-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 221.156.698-78, brasileiros, médicos, casados sob o regime de comunhão parcial de bens e residentes e domiciliados neste estado, em Vitória, em Praia do Canto, na Alameda Carlito Von Schilgen, n° 101, apto. 802; Lourenço Marcos Fontana Filho, brasileiro, nascido em 28/01/1974, consultor imobiliário, portador da carteira de identidade n° 1.162.821-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 039.173.647-78, solteiro e residente e domiciliado neste estado, em Vitória, em Jardim Camburi, na Rua Carlos Martins, n° 644, apto. 504, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 30 (trinta) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 42.592 do livro 1-G, de Um terreno rural e legitimado sito em Alto Jucu, nesta comarca, medindo a área de 135.362,13 m² (cento e trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e dois metros e treze decímetros quadrados) e limitando-se ao norte com o imóvel pertencente a Ilson Bravim, ao sul com imóveis pertencentes a Arione Stanislau dos Passos e Nildete Maria dos Passos Gagno, ao leste com imóvel pertencente à sucessores de Elpídio Regiani e ao oeste com imóveis pertencentes a Ilson Bravim e Angelo Pagoto, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico Raphael Lima Dalfi, inscrito no CREA/ES sob o n° 038320/D. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 07 (sete) de julho de 2.021. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora



EDITAL INTIMAÇÃO (S.F.I. LEI 9.514, de 20/11/1997) VINÍCIUS RIBEIRO CAZELLI, Oficial Títular do Cartório 1º Ofício Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Marataízes - ES, na forma da Lei, etc..., vem a requerimento do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES, nos termos do art. 26 da Lei n. 9.514/97, INTIMAR a Sr.ª PRISCILA PEREIRA SARMENTO, CPF/MF n. 089.348.847-03, Rua Belo Horizonte, n. 10, Marataízes – ES, CEP: 29.345-000, a fim de que compareça a este Ofício Imobiliário, no horário de funcionamento das 8:00 às 18:00 h, situado na Rua Raimundo Lima, n. 32 - Bairro das Areias Negras, em Marataízes - ES, NO PRAZO DE TRINTA (30) DIAS, prazo excedido em razão da pandemia do coronavírus Sars-CoV-2 causador da Covid-19 - Provimento n. 57/2021, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e não pagas em 25/07/2017, no valor de R$ 4.776,91 (quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos), base de cálculo: 18/03/2021, relativas ao Contrato n. 58493/1, que deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, bem como das demais prestações que vencerem até a àquela data, mais despesas de intimação, emolumentos do Serviço Registral e demais encargos contratuais e legais, tributos e as contribuições condominiais, quando houver, previsto no § 1º do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE do imóvel residencial de dois pavimentos situado na RUA BELO HORIZONTE, CEP 29.345-000, nesta Cidade de Marataízes - E. Santo, em favor do credor fiduciário BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N. 58493/1 – BANDES/MPE – INVESTIMENTO FIXO E MISTO de 13/07/2012 - MATRÍCULA DO IMÓVEL n. 02.735 de ordem, do livro 02, deste Ofício Imobiliário). A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital em virtude da devedora encontrar-se em local incerto e não sabido. Marataízes - ES, 12 de Julho de 2021. VINICIUS RIBEIRO CAZELLI OFICIAL TITULAR

