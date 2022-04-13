Cartórios - 13/04/2022

COMARCA DE PINHEIROS-ES REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Adriana Lucia de Souza - OFICIALA E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ADRIANA LUCIA DE SOUZA, Oficiala do Cartório do 1º Ofício Pinheiros - ES, vêm a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR a Sra. NATALIA MOREIRA DA SILVA – CPF/MF nº. 078.230.146- 02, ora proprietária do imóvel situado na Av. Neuza Sibien Ruberth, 359, Residencial Pinheiros, Pinheiros/ES, a fim de que compareça a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO PLENA DA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário (CAIXA ECONOMICA FEDERAL). (CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA E MÚTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL – FGTS, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, N° 855551437938 de 01 de agosto de 2011 – Matrícula do Imóvel n° 4.839 Livro 02, desta serventia). A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude da fiduciante encontrar-se em lugar incerto. Pinheiros – ES, 13 de abril de 2022. SOUZA:102732267 03 Assinado de forma digital por ADRIANA LUCIA DE SOUZA:10273226703 Dados: 2022.04.12 11:18:28 -03'00' ADRIANA LUCIA DE SOUZA Oficiala

COMARCA DE PINHEIROS-ES REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Adriana Lucia de Souza - OFICIALA E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ADRIANA LUCIA DE SOUZA, Oficiala do Cartório do 1º Ofício Pinheiros - ES, vêm a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. DOMINGOS DIONÍZIO FERREIRA – CPF/MF nº. 015.427.987-01 e Sra. LUCINEIDE DE SOUZA FERREIRA – CPF/MF n.º 105.723.537-74, ora proprietários do imóvel situado na Rua José Miguel Ziviani, 148, Residencial Pinheiros, nesta Cidade de Pinheiros/ES, a fim de que compareça a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO PLENA DA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário (CAIXA ECONOMICA FEDERAL). (CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, MÚTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO N° 8.4444.032585-8 de 15 de abril de 2013 – Matrícula do Imóvel n° 5.138 Livro 02, desta Serventia). A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude da fiduciante encontrar-se em lugar incerto. Pinheiros – ES, 12 de abril de 2022. Assinado de forma digital por ADRIANA LUCIA DE SOUZA:102732267 SOUZA:10273226703 Dados: 2022.04.11 08:52:10 -03'00' ADRIANA LUCIA DE SOUZA Oficiala

