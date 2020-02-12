Cartórios - 13/02/2020
Acham-se neste Cartório, sito à Av. Eudes Scherrer de Souza, 1350, Laranjeiras, Serra - ES, Títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: 3 AULATAP HOUSE - 32.686.837/0001-22 Protocolo: 1136904 ANA CAROLINE DA VITORIA SIMOES - 043.655.137-37 Protocolo: 1136866 BRASS HILL COSMETICOS LTDA - 28.683.564/0002-76 Protocolo: 1135865 CHESTER RAMALHO MARTINS - 103.819.007-03 Protocolo: 1136992 CONSTRUTORA ANDRELINO COELHO LTDA - 02.657.348/0001-81 Protocolo: 1136863 EMERSON DA SILVA ENTREGAS RAPIDAS ME - 26.488.776/0001-96 Protocolos: 1136899,1136902 EMILIA CAETANO DOS SANTOS - 480.666.217-87 Protocolo: 1136865 EVA LOGISTICA LTDA - 13.170.965/0002-55 Protocolo: 1136997 FILIPE CAVALCANTE - 098.095.657-98 Protocolo: 1137012 FRAN ELETROMECANICA LTDA - 03.050.990/0002-41 Protocolo: 1136885 IDEIAS E EVENTOS LTDA - 05.074.670/0001-76 Protocolo: 1136994 JHONATAN SOARES CASTRO - 116.200.657-97 Protocolo: 1136986 JOSIANE DA PENHA DA SILVA - 059.077.987-77 Protocolo: 1136933 JULLYANNA JACOBSEN DA SILVA - 112.081.697-18 Protocolo: 1136934 LUBFIL DISTRIBUIDOR DE LUBRIFI - 27.385.973/0001-42 Protocolo: 1136823 LUZICLEIDE BEZERRA DA SILVA COSTA - 036.438.804-80 Protocolo: 1136984 MARIA DO CARMO RODRIGUES MONTEIRO - 946.003.507-82 Protocolo: 1136862 MARIA LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS - 894.032.237-15 Protocolo: 1136983 MDM COMERCIAL LTDA EPP RESTAURANTE DA MAR - 04.006.864/0001-71 Protocolo: 1136855 NATALIA ROSA DE ARAUJO MARTINS - 108.712.786-69 Protocolo: 1136936 NELIO LUCIO DE PAIVA BOTELHO - 082.235.536-19 Protocolo: 1136908 PEATEC PEACAO TRAVAMENTO LONAMENTO E OPERACAO - 09.323.435/0001-41 Protocolo: 1136982 R C RICARDO BALAS BOMBONS - 16.733.090/0001-60 Protocolo: 1137004 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA - 32.207.007/0001-75 Protocolo: 1136854 RODRIGO TEIXEIRA BARCELOS - 099.243.347-95 Protocolo: 1136948 VANIA MARCIA SCHERR MARTINS MOTOPECAS ME - 06.321.581/0001-40 Protocolo: 1136800 VERA LUCIA JOAQUIM MIRANDA - 621.102.687-00 Protocolo: 1136864 VINICIUS SILVA DOMINGUES - 120.360.967-19 Protocolo: 1136977 VIVIANE DE SOUZA SANTOS - 848.303.445-04 Protocolos: 1136932,1136938 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 14 de Fevereiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 12 de Fevereiro de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00
Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
ADILSON SANTOS OLIVEIRA 1 CNPJ: 24.902.370/0001-82
ANETE JAMBEIRO ALVES DOS REIS 1 CPF: 499.008.626-00
AVANTE COMERCIO E IMP LTDA 2 CNPJ: 26.287.428/0001-50
DECIVAL EDUARDO GUIMARAES 1 CPF: 017.771.107-85
FLAVIA SOARES DOS SANTOS 1 CPF: 038.753.715-50
GIOVANI NATALINO PEREIRA 1 CPF: 031.687.577-56
JACKSON MIRANDA SILVA 2 CNPJ: 09.137.665/0001-16
LUCIANO MIRANDA DE OLIVEIRA ME 1 CNPJ: 07.597.652/0001-02
SILVANA OLIVEIRA DA SILVA 1 CPF: 404.807.985-91
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020, notifica-as do protesto.
Serra, ES, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã