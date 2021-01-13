Cartórios - 13/01/21

Cartório do 1º Ofício da Comarca de Santa Leopoldina/ES EDITAL DE INTIMAÇÃO Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, sob o protocolo nº 36.278, com os seguintes dados: REQUERENTES: EVANDRO GONÇALVES FURTADO, titular da carteira de identidade nº 300.374-SSP-ES e CPF nº 421.246.037-87 e TÂNIA MARA CAMPAGNARO FURTADO, titular da carteira de identidade nº 323.634 SPTC-ES e CPF nº 621.061.987-87; IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: “Um imóvel rural, situado em Mangaraí, neste Município de Santa Leopoldina, com área total de 371.512,17 m². (trezentos e setenta e um mil, quinhentos e doze metros e dezessete centímetros quadrados) com o perímetro de 4.886,97 m. (quatro mil, oitocentos e oitenta e seis metros e noventa e sete centímetros quadrados), limitando-se com o Rio Mangaraí, Herdeiros de Darci Furtado, Henrique Furtado, Herdeiros de Valdir Furtado, Adenandes Rodrigues Braga, Valmir Birschner Lube, Josiel Sebastião de Paula, Espólio de Lorival Licio Nunes do Amaral, Elpídio José Duque e Marcio Coto. OBS.: O imóvel não possui matrícula no Registro Geral de Imóveis desta Comarca.” MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Usucapião Constitucional Rural. TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: há mais de 10 (dez) anos, sobre o imóvel acima descrito. Pelo presente Edital de Intimação, ficam terceiros eventualmente interessados para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados após o transcurso de 20 (vinte) dias desta publicação, ficando advertidos de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, situado na Rua Bernardino Monteiro, nº 77, Centro, Santa Leopoldina-ES. Aos sete dias do mês de Janeiro de Dois Mil e Vinte e Um (07/01/2021). Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, situado na Rua Bernardino Monteiro, nº 77, Centro, Santa Leopoldina-ES. Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis. Rua Bernardino Monteiro, nº 77, Centro, Santa Leopoldina/ES Telefones: (27) 3266-1058 – (27) 99526-1058