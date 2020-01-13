Cartórios - 13/01/2020
Cartórios
A F CONSTRUCAO & REFORMAS EIRELI - CNPJ: 30.522.428/0001-65 Protocolo: 1131684 EDUARDO P.GONCALVES - CNPJ: 30.760.203/0001-47 Protocolo: 1131619 EMERSON DA SILVA ENTREGAS RAPIDAS ME - CNPJ: 26.488.776/0001-96 Protocolos: 1131521, 1131535 GEOTRON IMP E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 07.987.460/0002-85 Protocolo: 1131658 JAIRO DA SILVA FAHNING - CNPJ: 28.477.628/0001-00 Protocolo: 1131593 LUBFIL DISTR DE LUBR E FILTROS LTDA ME - CNPJ: 27.385.973/0001-42 Protocolos: 1131602, 1131603, 1131554, 1131641 LUIZ ALBERTO SANTOS - CPF: 936.300.937-87 Protocolo: 1131700 R.I.R CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 30.726.191/0001-34 Protocolo: 1131623 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Protesto Especial Falimentar SAULO DOMINGOS RIBEIRO - CNPJ: 31.965.781/0001-82 Protocolo: 1131581 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 14 de Janeiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 10 de Janeiro de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00
Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
ABIMAEL KARSTEM ME 1 CNPJ: 11.820.969/0001-25
DANIELA ALVES DE CARVALHO OLIV 1 CPF: 113.870.917-43
GLAMORIM EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS 3 CNPJ: 29.301.559/0001-33
JEAN CARLOS CAMPOS DA CONCEICAO 1 CPF: 134.826.927-85
MARIO SERGIO VIEIRA 1 CPF: 191.000.487-12
STAND BY MARKETING E EVENTOS EIRELI E 2 CNPJ: 11.789.108/0001-21
WEBERSON ALVES DE PAULA 1 CPF: 144.115.767-08
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia terça-feira, 14 de janeiro de 2020, notifica-as do protesto.
Serra, ES, segunda-feira, 13 de janeiro de 2020.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã