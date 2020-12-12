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Cartórios - 14/12/2020

Sábado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 01:01

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 01:01

Arquivos & Anexos

Cartórios - 14/12/2020

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Cartórios - 14/12/2020

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMARCA DE ALFREDO CHAVES - ESPÍRITO SANTO Oficial Titular:- Lulcinéte Maria Calente Breda e-mail: [email protected] Tel:(27)3269-1509 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO (RETIFICAÇÃO DE REGISTRO - LEI FEDERAL 10.931/2004) PROTOCOLO Nº 15039 LIVRO 1-J LULCINÉTE MARIA CALENTE BREDA, Oficial Titular do Registro de Imóveis e Anexos de Alfredo Chaves - ES., nos termos do que determina o artigo 213 § 3º da Lei Federal Nº 6015/73 e em atendimento ao que foi Requerido por FELIPE DOBRAWOLSKE, brasileiro, natural de Domingos Martins-ES, nascido aos 12/09/1953, filho de Joseph Bernardo Dobrawolske e Cecília Kamm Dobrawolske, aposentado, inscrito no CPF/MF Nº 343.264.647-04 e portador da CI Nº 189.560-ES e sua esposa ILDA GERHARDT DOBRAWOLSKE, brasileira, natural de Marechal Floriano-ES, nascida aos 07/10/1955, filha de Adolfo Gerhardt e Lydia Gerhardt, do lar, inscrita no CPF/MF Nº 055.617.097-04 e portadora da CI Nº 445.81-ES, casados aos 08/11/1975 sob regime de comunhão de bens, residentes em Alto Aparecida, Município de Alfredo Chaves-ES ,- fica NOTIFICADO, o senhor LUCIANO SCHENEIDER, residente e domiciliada em lugar incerto e não sabido, com fulcro no artigo 213 da Lei 6.015\73, com nova redação que lhe foi dada pela Lei 10.931\2004, que foi requerida a RETIFICAÇÃO da área do imóvel objeto do Registro Nº 1-2.118 do Livro 2 desta Serventia Registral, constituído de um terreno rural medindo 73.051,08 m² (setenta e três mil, cinquenta e um metros e oito decímetros quadrados) e o perímetro de 1.193,60 metros situada em Alto Aparecida, Município de Alfredo Chaves-ES, - conforme Requerimento, planta, memorial descritivo e demais documentos que se encontram neste Cartório protocolados. Informamos que o prazo para manifestação é de 15 (quinze dias) a contar da data da última publicação do presente Edital. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados foi publicado o presente Edital, nos termos da Lei. Alfredo Chaves, 14 de dezembro de 2020. A oficiala.

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