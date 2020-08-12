Cartórios - 12/08/20
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): FLAVIA DOS SANTOS - CPF: 124.138.787-77 MARIZETE ADEODATO SANTOS VIEIRA - CPF: 135.985.847-41 IRINEIA LUIZA SIQUEIRA - CPF: 114.631.157-50 JOSE CARLOS NICO - CPF: 925.535.837-53 DONATI AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.213.321/0001-49 ALINE DOS SANTOS COITINHO - CPF: 105.817.577-77 ADENILZA DE OLIVEIRA ROSSI - CPF: 072.590.487-94 DOMINGOS DA SILVA - CPF: 979.236.307-63 TADEU ONOFRE TROTTA JUNIOR - CPF: 089.136.617-21 ROMANA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 101.528.377-28 FRANCISCO VALBERTO ANTERO DE LIMA - CPF: 061.183.797-85 JOAO PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 765.102.207-68 RONALDO DA SILVA CONCEICAO - CPF: 715.060.987-20 REINALDO BOTELHO DA CRUZ - CPF: 880.664.527-72 TATIANE NASCIMENTO CASSIANO - CPF: 129.088.337-86 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 12 de agosto de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 11 de agosto de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã