Cartórios - 12/07/2024

CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE SERVIÇO REGISTRAL DA COMARCA DE SANTA TERESA-ES Cristhiano Souza Pimentel Oficial interino - Portaria n. 02/2022 EDITAL – 003/2024 USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EDITAL N.º 003/2024; PEDIDO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO REQUERENTE(S): GLORINHA NIMER ZILKI; PROCESSO DE USUCAPIÃO; PROTOCOLO N.º 44.569; MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: 691, 692 e 4414 de ordem, livro 2; IMÓVEL: O terreno agrícola, com área de 122.164,00 m² (cento e vinte e dois mil, cento e sessenta e quatro metros quadrados) e perímetro de 1.596,11 m, denominado “Branca de Neve”, sem benfeitorias, situado em Alto Lombardia, Distrito da Sede, Município e Comarca de Santa Teresa-ES, confrontando-se, ao norte com Geraldo Zacarias Berto, ao sul com Nelson Antônio Finh, ao leste com Nelson Antônio Finh, ao oeste com Adelio Cecato; REQUERENTE: GLORINHA NIMER ZILKI, CI/SSP/ES 1.437.229 e CPF 116.164.998-00, brasileira, professora, casada sob o regime da separação legal de bens, conf. Art 1641, Inc. I e Art. 1523, Inc III, em 30/10/2023 com ALDO JULIO ZILKI, CI/SSP/PR 142829673 e CPF 536.562.610-91, brasileiro, pastor, residentes e domiciliados na Rua Boapaba, n.° 1, Rio Marinho, na cidade de Vila Velha/ES, endereço eletrônico de ambos: [email protected]; MODALIDADE DE USUCAPIÃO: EXTRAJUDICIAL NA FORMA EXTRAORDINÁRIA. O OFICIAL INTERINO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO E COMARCA DE SANTA TERESA-ES, Cristhiano Souza Pimentel, no uso de suas atribuições legais, e considerando os termos do Provimento CNJ n.º 149/2023 do Egrégio Conselho Nacional de Justiça, bem como as Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, FAZ SABER a todos que do presente virem, especialmente os Senhores que porventura possam ter influxo na presente ação e TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS, que tramita nesta Serventia Imobiliária o processo de usucapião em epígrafe, instaurado a pedido da requerente acima qualificada, tendo por objeto o imóvel situado em Alto Lombardia, Distrito da Sede, Município e Comarca de Santa Teresa-ES, sem benfeitorias e/ou acessões. Alega manter a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono sobre aludido imóvel, há 25 (vinte e cinco) anos. E para fazer chegar ao conhecimento de seus destinatários e ao público em geral, é publicado o presente para, querendo, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, oferecer impugnação ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. A não apresentação de impugnação implicará anuência tácita ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O processo poderá ser consultado de forma presencial na serventia situada na Rua Bernardino Monteiro, n.º 324, Centro, Santa Teresa-ES, no horário de 09h às 18h. Isto posto, lavro o presente para ser afixado no lugar de costume nesta Serventia e publicado por duas vezes, em jornal local de grande circulação pelo prazo de 15 (quinze) dias cada um. Santa Teresa-ES, 29 de maio de 2024. Cristhiano Souza Pimentel, registrador. Dado e passado nesta cidade de Santa Teresa-ES, aos 29 de maio de 2024. Cristhiano Souza Pimentel. __________________________________ CRISTHIANO SOUZA PIMENTEL OFICIAL INTERINO Portaria n.º 02/2022

