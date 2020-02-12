Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cartórios - 12/02/2020

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 01:00

Redação de A Gazeta

12 fev 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Tamanho do arquivo: 49kb
Baixar

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): JAFFER RANGEL VELASCO - CNPJ: 27.693.642/0001-70 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 12 de fevereiro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 11 de fevereiro de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

Acham-se neste Cartório, sito à Av. Eudes Scherrer de Souza, 1350, Laranjeiras, Serra - ES, Títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: A & S SAN-CLER MOTOS LTDA - ME - 17.803.779/0001-86 Protocolos: 1136798,1136799 A S ESTEVES PRODUTOS PLASTICOS E EMBALAGENS M - 03.778.567/0001-81 Protocolo: 1136455 A. Q.-LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA ME - 22.466.299/0001-07 Protocolo: 1136456 ANA PAULA M. DE FIGUEIREDO DA SILVA - ME - 11.774.741/0001-46 Protocolo: 1136539 ASA MARMORES E GRANITOS - 34.279.582/0001-09 Protocolo: 1136749 BONI BRASIL MARKETING E COMERCIO LTDA - 27.734.736/0001-40 Protocolo: 1136459 C C DE ANDRADE BAZILEU DA SILVA ME - 09.664.818/0001-83 Protocolo: 1136460 C. T. NETO-CLD VEDACOES ME - 12.628.792/0001-22 Protocolo: 1136461 CARDOSO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 05.310.451/0001-49 Protocolo: 1136462 CARLOS ALBERTO BATISTA ME - 25.012.929/0001-61 Protocolo: 1136536 CASA NOBRE CONSTRUTORA LTDA ME - 20.008.404/0001-39 Protocolo: 1136565 CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA - 28.128.452/0011-44 Protocolo: 1136482 CESAR SABINO DA CRUZ NUNES ME - 13.252.728/0001-52 Protocolo: 1136513 CLAUDINEI SPERANDIO - 002.972.807-08 Protocolo: 1136708 E B SILVA - 2 B TRANSPORTE ME - 14.655.400/0001-40 Protocolo: 1136651 ECONOMIA REAL COMERCIO LTDA ME - 01.954.985/0001-57 Protocolo: 1136464 EZEQUIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA - 120.234.707-06 Protocolo: 1136715 EZEQUIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA - 120.234.707-06 Protocolo: 1136718 FRAN ELETROMECANICA LTDA - 03.050.990/0002-41 Protocolo: 1136744 G. F DOS SANTOS FERSAN FERREIRA SANTOS ME - 07.742.415/0001-80 Protocolo: 1136465 INNOVARE BR IND E COM LTDA EPP - 17.017.886/0002-60 Protocolo: 1136637 JAQUELINE MUTZ DE OLIVEIRA - 29.669.810/0001-17 Protocolo: 1136680 JCS EMBALAGENS LTDA ME - 05.134.586/0001-09 Protocolo: 1136468 JM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - 13.002.404/0002-47 Protocolo: 1136495 JOAO LUCIO DA COSTA - 761.303.987-00 Protocolo: 1136449 JOSENALDO OLIVEIRA DOS SANTOS-TRANSPORTES EI - 25.201.601/0001-93 Protocolo: 1136470 KARLA DUARTE BUSTAMANTE - 076.260.547-25 Protocolo: 1136711 L DE S FIGUEIREDO ME - 04.653.054/0001-07 Protocolo: 1136501 LUBFIL DISTRIBUIDOR DE LUBRIF. E FILTROS - 27.385.973/0001-42 Protocolo: 1136702 LUBFIL DISTRIBUIDOR DE LUBRIFI - 27.385.973/0001-42 Protocolo: 1136627 MARCIO CHRISOSTOMO CONCEICAO DA SILVA - 655.773.965-49 Protocolo: 1136712 MARVISEG DO BRASIL LTDA ME - 14.576.073/0001-30 Protocolo: 1136552 NIVALDO CARQUENO DA SILVA - 985.661.997-15 Protocolo: 1136504 PAO E VINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 04.500.495/0001-79 Protocolo: 1136505 PBC LOGISTICA LTDA ME - 18.019.813/0002-70 Protocolo: 1136506 PEDRO ROQUE DA SILVA ME - 05.193.002/0001-68 Protocolo: 1136471 PETROFORGE VALVULAS E CONEXOES EIRELI ME - 08.282.045/0001-08 Protocolo: 1136507 PL LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI - ME - 26.590.250/0001-12 Protocolo: 1136748 POTENCIA SOLUCOES EM SEGURANCA E TELECOMUNIC - 27.458.876/0001-32 Protocolo: 1136559 R D BUENO-COMERCIO DE GAS E ACESSORIOS ME - 97.536.358/0001-75 Protocolo: 1136472 ROBERTO VIEIRA - 056.941.957-36 Protocolo: 1136733 RODRIGUES E RIZZO LTDA ME - 09.654.380/0001-52 Protocolo: 1136473 SCHEILA DA COSTA NASCIMENTO - 30.168.398/0001-30 Protocolo: 1136632 SOLIVAN DA CUNHA - 906.800.498-00 Protocolo: 1136566 SOLIVAN DA CUNHA - 906.800.498-00 Protocolo: 1136567 SOLIVAN DA CUNHA - 906.800.498-00 Protocolo: 1136568 SOLIVAN DA CUNHA - 906.800.498-00 Protocolo: 1136569 SOLIVAN DA CUNHA - 906.800.498-00 Protocolo: 1136570 SOLIVAN DA CUNHA - 906.800.498-00 Protocolo: 1136571 SOLIVAN DA CUNHA - 906.800.498-00 Protocolo: 1136572 SOLIVAN DA CUNHA - 906.800.498-00 Protocolo: 1136573 SOLIVAN DA CUNHA - 906.800.498-00 Protocolo: 1136574 SOLIVAN DA CUNHA - 906.800.498-00 Protocolo: 1136575 SOLIVAN DA CUNHA - 906.800.498-00 Protocolo: 1136576 SOLIVAN DA CUNHA - 906.800.498-00 Protocolo: 1136577 SOLIVAN DA CUNHA - 906.800.498-00 Protocolo: 1136578 SOLIVAN DA CUNHA - 906.800.498-00 Protocolo: 1136579 SOLIVAN DA CUNHA - 906.800.498-00 Protocolo: 1136580 SOLIVAN DA CUNHA - 906.800.498-00 Protocolo: 1136582 SOLIVAN DA CUNHA - 906.800.498-00 Protocolo: 1136583 SOLIVAN DA CUNHA - 906.800.498-00 Protocolo: 1136584 SOLIVAN DA CUNHA - 906.800.498-00 Protocolo: 1136585 VANDER DA SILVA ALMEIDA - 009.860.857-66 Protocolo: 1136868 VERONICA PAULINO PRATTI PARIZ - 095.789.557-74 Protocolo: 1136512 VIX OFFICE TECNOLOGIA LTDA EPP - 04.091.850/0001-01 Protocolo: 1136544 WELLIGTON CONCEICAO CARDOSO - 793.113.776-00 Protocolo: 1136727 WELLIGTON CONCEICAO CARDOSO - 793.113.776-00 Protocolo: 1136732 WELLIGTON CONCEICAO CARDOSO - 793.113.776-00 Protocolo: 1136740 YUDA ALIMENTACOES LTDA ME - 10.943.164/0001-06 Protocolo: 1136475 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 13 de Fevereiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 11 de Fevereiro de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00

Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ABIMAEL KARSTEM ME 1 CNPJ: 11.820.969/0001-25 CRISTHIANY MIRANDA MACEDO 1 CPF: 186.202.047-77 ELISANGELA DA SILVA PEREIRA 1 CNPJ: 32.368.190/0001-90 JOCARLY RODRIGUES BOA MORTE 1 CPF: 388.741.807-72 JOVELINA MARINHO GOMES FILHA SANTANA 1 CPF: 031.653.157-01 LUCIMAR NORATO MONTEIRO 1 CPF: 069.111.607-58 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS BORBA 1 CPF: 793.673.217-91 MARTA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA 1 CPF: 143.201.266-53 RICARDO CRUZ MACEDO JUNIOR 1 CPF: 186.202.247-00 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020, notifica-as do protesto. Serra, ES, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados