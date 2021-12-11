Cartórios - 11/12/2021

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO WALDEMAR FALLER, registrador do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, em virtude de não tere sido encontrado: JOSÉ MARIO FRAÇÃO FARDIN Com endereço em Vila Rua Padre Francisco Alberts, n° 194, em frente ao Seminário, Santa Isabel, Domingos Martins-ES, Cep.: 29.260-000, NOTIFICO(s) as Vossas Senhorias a comparecerem a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 09 (nove) de Dezembro de 2.021. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registrador, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcineia Regina Faller Hoffmam

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO WALDEMAR FALLER, registrador do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, em virtude de não terem sido encontrados: 1 – GIDEONI GOESE 2 – LOUDER MARIANO GOESE 3 – GILDEMAR GOESE Com endereço em Vila de Ponto Alto, Ponto Alto, Distrito de Paraju, Domingos Martins/ES, Cep.: 29.260-000, NOTIFICO(s) as Vossas Senhorias a comparecerem a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 09 (nove) de Dezembro de 2.021. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registrador, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcineia Regina Faller Hoffmam



COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Adriana Lucia de Souza - OFICIALA EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES (LEI 6.015/73 Art. 213, II, §4º) Dra. ADRIANA LUCIA DE SOUZA, Oficiala Interina do Cartório do 1º Ofício Conceição da Barra - ES, vem a requerimento da empresa SUZANO S.A., nos termos do Art. Art. 213, II, §4º da Lei 6.015/73, INTIMAR o ESPÓLIO DE HERMES CARDOSO, inscrito no CPF sob o nº 779.806.387-00, que foi apresentado a esta Serventia de Registro Geral de Imóveis, procedimento de georreferenciamento do imóvel objeto da Matrícula 15.222 do Lº 02, atualmente registrado na Comarca de São Mateus, denominado Bloco SM CB 73, mas situado no município de Conceição da Barra-ES e São Mateus-ES, cadastrada no INCRA nº 503.029.263.117-5, confrontante do imóvel da qual a supra citada empresa figura como proprietária. Eventual impugnação deverá ser apresentada a este registro, localizado na Av. Pai João, nº 97, Centro, nesta Cidade de Conceição da Barra/ES, dentro DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, contados da data publicação, deste edital, findo o qual, não havendo impugnação presume-se a ANUÊNCIA DA CONFRONTANTE notificada. A presente NOTIFICAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude da confrontante ser desconhecido no endereço informado. Conceição da Barra – ES, 10 de Dezembro de 2021. ADRIANA LUCIA DE SOUZA Oficiala Interina Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hs. Endereço: Avenida Pai João, 97, Centro, Conceição da Barra/ES



COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Adriana Lucia de Souza - OFICIALA EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES (LEI 6.015/73 Art. 213, II, §4º) Dra. ADRIANA LUCIA DE SOUZA, Oficiala Interina do Cartório do 1º Ofício Conceição da Barra - ES, vem a requerimento da empresa SUZANO S.A., nos termos do Art. Art. 213, II, §4º da Lei 6.015/73, INTIMAR o Sr. MANOEL GONÇALO, inscrito no CPF sob o nº 148.776.757-95, que foi apresentado a esta Serventia de Registro Geral de Imóveis, procedimento de georreferenciamento do imóvel objeto da Matrícula 15.222 do Lº 02, atualmente registrado na Comarca de São Mateus, denominado Bloco SM CB 73, mas situado no município de Conceição da Barra-ES e São Mateus-ES, cadastrada no INCRA nº 503.029.263.117-5, confrontante do imóvel da qual a supra citada empresa figura como proprietária. Eventual impugnação deverá ser apresentada a este registro, localizado na Av. Pai João, nº 97, Centro, nesta Cidade de Conceição da Barra/ES, dentro DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, contados da data publicação, deste edital, findo o qual, não havendo impugnação presume-se a ANUÊNCIA DA CONFRONTANTE notificada. A presente NOTIFICAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude da confrontante ser desconhecido no endereço informado. Conceição da Barra – ES, 10 de Dezembro de 2021. ADRIANA LUCIA DE SOUZA Oficiala Interina Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hs. Endereço: Avenida Pai João, 97, Centro, Conceição da Barra/ES

