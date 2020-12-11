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Cartórios - 11/12/20
Cartórios
CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO COMARCA DE JOÃO NEIVA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E D I T A L Rosilda Demoner de Lima, Titular do Cartório do 1.º Ofício da Comarca de João Neiva ES, por nomeação na forma da Lei, etc... FAZ SABER, a quantos este virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar que, de acordo com § 4.º do art. 216-A, da Lei n.º 6015/73, foram apresentados a esta serventia por ALAIR ROSA GOMES, brasileiro, casado, portador da CI n.º 533.616/MG e do CPF n.º 559.549.447-68 e sua esposa JOSEFA BASILIA DOS REIS GOMES, brasileira, casada, do lar, portadora da CI n.º 3.920.849/ES e do CPF n.º 862.477.277-04, ambos residentes e domiciliados na Rua Cercenillia Francisca da Silva, n.º 264, Bairro Vila Nova de Cima, João Neiva ES, para exame de interessados, requerimento, Ata Notarial, Planta, Memorial Descritivo e demais documentos relativo ao Processo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (administrativo), de uma área de terreno urbana, situado na Rua Cercenillia Francisca da Silva, n.º264, Bairro Vila Nova de Cima, João Neiva ES, medindo 387,41 M² (trezentos e oitenta e sete metros e quarenta e um centímetros quadrados), confrontando-se pela gente com a Rua Cercenilha Francisca da Silva, onde mede 17,48 m; fundos com terrenos da VALE S/A, onde mede 19,45 metros; lado esquerdo com Edpo dos Anjos Bozzi e Cassia Maciel da Silva, onde mede 20.31 metros e lado direito com Alzira Conceição, onde mede 19,44 metros, matriculado sob o n.º 2892 do Livro 2 O, do RGI de Ibiraçu ES. Cópias do requerimento, planta da situação / localização do imóvel, memorial descritivo, certidão da matrícula, parte integrante da documentação protocolada ficam depositados nesta serventia. Cientes os interessados de que o prazo para se manifestarem é de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação. Para a concordância ou discordância expressa não sendo necessário a assistência de advogado, devendo estas serem manifestadas diretamente nesta Serventia, localizada na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, n.º 30, Centro, João Neiva ES, no horário de 9:00 as 18:00 horas. Dado e passado nesta Comarca de João Neiva ES, 08 de Dezembro de 2020. Rosilda Demoner de Lima Oficiala/Titular