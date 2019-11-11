Cartórios - 11/11/19

E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I.  LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. GLAUCON MEDEIROS SILVA - CPF nº 113.698.627-84, proprietário do imóvel situado na Rua Marataízes, nº 34, Apartamento 101-C, Bloco F, Loteamento Residencial Valparaíso, Valparaíso, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 844440286513-9, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 27/02/2013  Matricula do Imóvel nº 3349, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra  ES, 11 de Novembro de 2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00h E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I.  LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. ERONILDES OLIMPIO DE FARIAS - CPF nº 860.689.894-53, proprietário do imóvel situado na Apartamento 302, Bloco 605, Módulo B, Jacaraípe 2ª Etapa, do Conjunto Habitacional Jacaraípe, Castelândia, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 855551995324, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 15/02/2012  Matricula do Imóvel nº 21432, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra  ES, 11 de Novembro de 2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00h AJC CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ: 10.429.129/0001-73 Protocolo: 1121313 ARTESTILO MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M - CNPJ: 32.451.221/0001-72 Protocolo: 1121310 ATRIOS SERVICOS DE MONTAGEM E ELETROMECANICA - CNPJ: 09.509.171/0001-15 Protocolo: 1121299 CONSIL CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 27.439.702/0001-22 Protocolo: 1121311 ELITA EDIFICACOES LTDA ME - CNPJ: 09.341.939/0001-94 Protocolo: 1121303 ESP ENGENHARIA DE SOLUÇÕES E PROJETOS LTDA - CNPJ: 09.589.983/0001-18 Protocolo: 1121190 GABRIELA MOREIRA - CPF: 124.347.387-88 Protocolo: 1121327 HOME CENTER BRASIL MATERIAIS P - CNPJ: 83.817.858/0060-20 Protocolo: 1121133 JOSE FRANCISCO - CPF: 708.683.796-20 Protocolo: 1121116 MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP E E - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolos: 1121136, 1121138, 1121162, 1121176 N M INSTALACOES INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 09.219.405/0001-90 Protocolo: 1121307 NATO SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.420.009/0001-26 Protocolo: 1121300 RENAN DA SILVA COSTA - CPF: 166.523.567-59 Protocolo: 1121326 ROBERTO RIBEIRO DA SILVA AUTO SERVICO ME - CNPJ: 18.927.891/0002-72 Protocolo: 1121315 ROGERIO DA ROCHA GAMA - CPF: 059.194.985-79 Protocolo: 1121328 S DA SILVA MARTINS EPP - CNPJ: 17.175.141/0001-48 Protocolo: 1121314 SKALDARIA BAR E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 08.781.800/0001-07 Protocolo: 1121308 TXS CALDOS E PETISCOS LTDA - CNPJ: 27.733.681/0001-53 Protocolo: 1121208 ZIG ZAG ARMARINHO LTDA - CNPJ: 33.787.119/0001-05 Protocolos: 1121113, 1121197 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 12 de Novembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 08 de Novembro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00 Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS A.P. DE SOUZA ME 1 CNPJ: 09.161.535/0001-19 C A FERREIRA OTICA CRISTAL ME 1 CNPJ: 30.054.313/0001-93 CASANOVA REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA - ME 1 CNPJ: 19.289.734/0001-60 CLENIA RAMOS GRASSI 1 CNPJ: 30.100.682/0001-75 DANIEL LECCO ROCHA 1 CNPJ: 14.819.963/0001-26 FERNANDA GODOE COSTA ME 1 CNPJ: 19.402.939/0001-00 JB CELULAR E CONSTRUCOES LTDA - ME 1 CNPJ: 31.803.638/0001-94 KELLY B. MEIRELLES SERVICOS URBANOS E CONSTR 1 CNPJ: 19.026.696/0001-53 MARIA JOSELIA BASTOS MATOS 1 CPF: 334.564.613-72 PRIME SOLUCOES PARA LAVANDERIA 3 CNPJ: 31.658.821/0001-43 REGINALDO JOSE MARTINS VIANA - 069722 1 CNPJ: 33.849.394/0001-06 T R L TRANSPORTES RODOVIARIOS 1 CNPJ: 16.929.120/0001-08 YLHA BELA VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME 1 CNPJ: 39.349.642/0001-36 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia terça-feira, 12 de novembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, segunda-feira, 11 de novembro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã